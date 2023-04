Jedna Amerikanka je potpuno podijelila ljude nakon što je objasnila zašto ne pere ruke nakon mokrenja. Sophia je na društvenim mrežama podijelila video u kojem objašnjava svoju naviku.

"Otkrit ću vam ovo jer se osjećam stvarno čudno što ovo radim i ne znam rade li to drugi. Ne perem uvijek ruke nakon što mokrim, pogotovo ako sam u svojoj kući. Znam kako piškiti, a da ne napravim nered na sebi", priznala je Sophia. Dodala je kako rijetko pere ruke i kad je u gostima. No, to nije sve. Zna joj biti neugodno što ne pere ruke pa često pretvara da to radi.

"Pustim vodu na slavini i pretvaram se da perem ruke, pustim da prođe neko vrijeme da ljudi misle da sam ih oprala, ali nisam", kazala je. Njezino priznanje pokrenulo je raspravu ljudi na društvenim mrežama. Neki su priznali da rade stvari isto kao i ona, dok su drugi bili zgroženi njezinom navikom.

''Razumijem te, ali ipak diraš WC kad puštaš vodu, znači da bi morala oprati ruke. I dalje su prljave'', bio je jedan od negativnih komentara ispod objave.