Iako Eden pažljivo provjerava svoje klijente, stvari ipak mogu poći po zlu. "Vjerojatno najstrašnije iskustvo koje sam imala bilo je s tipom koji je radio za NFL. Nije bio igrač, ali je radio neku vrstu trenerske stvari. Bio je jako krupan tip... Bio je bivši, mislim, nogometaš ili tako nešto i našli smo se na piću. Rekao je da želi da stvari budu 'nježne', ali stvari su krenule po zlu kad smo došli u sobu. On je odmah postao jako grub prema meni. Gurnuo me na pod i pokušao ugušiti. Morala sam ga zaustaviti i reći 'Hej, nisam se složila s tim', a on je rekao 'Pa platio sam ti, pa zašto mi govoriš što mogu, a što ne?'", ispričala je.