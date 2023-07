"Ne možete usporediti ono što ja radim s normalnom količinom postupaka koje je uobičajeno napraviti; to je kao uspoređivati Fiat 500 s superautomobilom", objasnila je. "Svjesna sam da nakon operacija može biti komplikacija, zbog toga poduzimam mjere opreza, kao što je uvijek ostajanje mršavom, zdravom i u formi. Ljudi govore najružnije stvari i brzo me dijagnosticiraju sa svakakvim mentalnim poremećajima, ali to je zbog njihova ograničenog svjetonazora. Nemam nikakve mentalne poremećaje, niti sam ih ikada imala. Ja sam zdrava, tijelo, um i duša; jednostavno želim izgledati kao plastična seks-lutka. Ako ljudima to ne odgovara, to je također u redu. Radim to zbog sebe, ne zbog odobravanja stranaca.", zaključuje Alicia koja se hvali kako ima više plastike od Barbie.