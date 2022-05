TikTokerica iz Ujedinjenog Kraljevstva podijelila je sa svojim pratiteljima mučnu priču kako joj je vibrator zapeo u anusu. Čak je i objavila rendgenske fotke vibratora unutar svog tijela. Žena, poznata kao @sophzaloafs na TikToku, rekla je da su stvari izmakle kontroli kada je shvatila da seksualnu igračku od skoro osam centimetara neće moći izvaditi. Tada je potražila liječničku pomoć, piše TMZ.

Ispričala je kako nije mogla ići u bolnicu te noći kada se to dogodilo pa je pokušala spavati s vibratorom u sebi, no vibrator je nastavio zujati cijele noći. Kada je sljedećeg jutra konačno otišla u bolnicu rekla je da su se liječnici borili da izvuku vibrator, a to je uključivalo kirurški zahvat.

Kada se nakon operacije probudila, žena je pronašla svoj vibrator pored sebe u plastičnoj vrećici i na njeno iznenađenje, vibrator je i dalje imao baterije u sebi te je radio.