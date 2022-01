Žena je zatražila savjet na najpoznatijoj britanskoj stranici za roditelje Mumsnet nakon što joj je muž rekao da mu spremi ručak u 13 sati. Prema ženi, koja se na stranici zove 'diydh', muž joj je rekao: "Molim te, pripremi ručak u 13 sati. Hvala", prenosi Mirror.

"Zanima me je li još nečiji muž to rekao svojoj supruzi ujutro prije nego što je otišao u svoj ured na nekoliko sati. Molim vas, budite iskreni." Ljudi koji su čitali objavu ostali su šokirani i dali su joj to do znanja.

Ljudi joj se smiju ili su zgroženi

Jedna osoba je rekla: "Reci mu da ako želi ručak točno u 13 sati da ga sam napravi." Drugi je dodao: "Ne, on to može tražiti od svoje sluškinje, a ne od svoje žene!" "Ne, vrlo je nepristojan", rekao je treći.

"Kada ja i moj muž radimo zajedno od kuće, i ako nam spremam ručak, tada razgovaramo o tome u koje bi vrijeme bilo najbolje raditi ručak (da zaobiđemo sastanke itd.). Ali on se to nikada ne bi usudio reći", napisala je žena.

Druga žena je rekla da bi se smijala svom mužu u lice da je zamoli da mu napravi ručak.

"Kada bi meni moj muž to rekao, odgovorila bih mu sočnom psovkom i rekla mu šta da si spremi za taj dan pošto ja neću cijeli dan biti dostupna. Pa, nije ovo 1950.", napisala je još jedna druga korisnica.