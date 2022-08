Predigra: Ako što podcjenjujemo kada je seks u pitanju, onda je to predigra. Možda zbog toga što je pogrešno doživljavamo. Predigra nije samo desetak minuta maženja bez pentracije, za koje on jedva čeka da prođu, a ona ne zna što bi s njima pa isto tako nestrpljivo čeka da se "bace" na glavno jelo i odrade ga, znajući unaprijed da će ostati gladna. Predigra se ne odrađuje i ne uključuje nužno samo ljubljenje, maženje i ostale slične aktivnosti. Ona je i seksi prepiska s partnerom kroz dan, sitne lijepe geste koje činite jedno drugome, ali i beskonačno dug oralni seks koji će on pružiti njoj, ne pokazujući ni trunku nestrpljivosti kako bi se ona u potpunosti mogla opustiti. Ako se on pritom umori, neka stane, predahne, popriča s njom (naravno ne o režijama, taman je o tome prestala misliti, već nešto nježno, lijepo, seksi), prošeta do kuhinje, donese joj čašu vode, vrati se i nastavi. Njoj se nigdje ne žuri.