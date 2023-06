Ako ste ljubitelji slatkog te se nikada ne možete zasititi čokolada, torti, keksa i kolača, niste jedini. Amerikanci u prosjeku konzumiraju 77 grama dodanog šećera dnevno, što je tri puta više od preporučene dnevne količine za žene.

Vodeći izvor dodanog šećera dolazi iz pića (prvenstveno gaziranih), a slijede ih grickalice i deserti. Kako mnogi od nas konzumiraju više šećera nego što je preporučeno, to dovodi do pitanja kakav on ima utjecaj na zdravlje te kakvi bi mogli biti učinci odricanja od njega.

Kako šećer utječe na organizam

Za razliku od prirodnog šećera, onaj koji se dodaje tijekom obrade ili pripreme hrane i čini hranu ukusnijom, može imati ozbiljne posljedice na zdravlje.

Naprimjer, Harvard Health Publishing izvijestio je da je povećan unos dodanog šećera povezan sa svime od dijabetesa i debljanja do bolesti masne jetre, dok klinika Mayo upozorava da prekomjerna konzumacija dodanog šećera može povisiti razinu triglicerida, s većim rizikom od srčanih bolesti kao posljedicom. Neka su istraživanja čak pokazala da dodani šećer može povećati rizik od kognitivnog pada i nekih vrsta karcinoma.

Neki će ga vrlo vjerojatno pokušati izbaciti u potpunosti ili na određeni vremenski period. Izbacivanje dodanih šećera, čak i samo na mjesec dana, može se isprva činiti teškim, ali dobrobiti koje može donijeti su itekako vrijedne tog odricanja. Od smanjenog rizika od dijabetesa do boljeg zdravlja crijeva i manje razine tjeskobe – ovo su nevjerojatni učinci odricanja od šećera na 30 dana.

Smanjen broj upala u tijelu

Kronična upala, koja pogađa gotovo 125 milijuna Amerikanaca, povezana je sa širokim rasponom bolesti, uključujući dijabetes, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerovu bolest i artritis, a troje od pet ljudi diljem svijeta umire od njih.

Među ostalim uobičajenim čimbenicima, uz prekomjerno konzumiranje alkohola, pušenja, pretilosti i kroničnog stresa koji mogu povećati rizik za razvoj upale, jedno istraživanje iz 2006. sugerira da bi šećer također mogao biti izravno povezan s time.

Smanjen rizik od nastanka karcinoma

2020. godine je objavljeno istraživanje u American Journal of Clinical Nutrition pokazalo da unos šećera može biti značajan čimbenik rizika u razvoju nekih vrsta raka, s naglaskom na rak dojke.

Manji unos šećera može smanjiti rizik od određenih vrsta raka, jer konzumacija šećera 'hrani' kancerogene stanice, čak i kod onih koji već boluju od te bolesti.

Povećana razina energije

Iako je šećer izvor energije, vrsta izvora je najvažnija stvar. Rafinirani šećer, poput onog koji se nalazi u prerađenoj hrani, keksima, čipsu i kolačima, može izazvati osjećaj tromosti i letargije. Odricanjem od tog tipa hrane, a time i šećera, vrlo vjerojatno ćete povećati razinu energiju i osjećati se bolje nego ikad.

Bolja probava

Ako ste borite s nadutošću i nepredvidivim probavnim sustavom, možda biste se trebali uzeti pauzu od šećera. Njegovo izbacivanje na mjesec dana moglo bi biti korisno za probavno zdravlje jer će to povećati broj 'dobrih' crijevnih bakterija. Šećer i rafinirani ugljikohidrati hrane loše bakterije u crijevima, što može dovesti do probavnih problema.

Unos šećera potencijalno može uzrokovati gastrointestinalne probleme poput plinova, nadutosti, proljeva ili zatvora. Dodatni šećer u organizmu može doprinijeti i upalnim stanjima poput akni, glavobolja i osipa.

Bolje dentalno zdravlje

Šećer je od djetinjstva bio sinonim za karijes. Prema Healthy Food America, odrasli koji redovito konzumiraju jedno do dva slatka pića dnevno imaju 30 posto više zubnih bolesti nego odrasli koji ne konzumiraju slatka pića.

HFA izvještava da su djeca koja redovito piju gazirane sokove punjene šećerom gotovo dvostruko više izložena riziku od karijesa u usporedbi s onom koja ih ne piju.

Smanjena depresija i tjeskoba

Odricanje od dodanog šećera na mjesec dana ima pozitivne učinke i na um. Prema studiji veći unos šećera u prehrani povezan je s većim rizikom od depresije.

U drugoj studiji iz 2019. je utvrđeno da prehrana s visokim udjelom šećera može uzrokovati neurobiološke promjene moždanih funkcija, izmijenjena emocionalna stanja i anksioznost.

Smanjen rizik od dijabetesa

Prema nedavnoj studiji objavljenoj u Plos One, znanstvenici su otkrili da je povećana količina šećera u hrani povezana s višim stopama dijabetesa tipa 2, neovisno o stopama pretilosti. Druga studija, koja je objavljena u British Medical Journalu, otkrila je da je, bez obzira na nečiju težinu ili razinu visceralne masnoće, ispijanje samo jednog pića zaslađenog šećerom dnevno povezano s povećanim rizikom od dijabetesa.

Ovaj rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, koji je najčešći oblik te bolesti, može se smanjiti ako izbacite ili ozbiljno ograničite potrošnju dodanog šećera.

Bolji ten

Nedavna studija u Francuskoj promatrala je više od 24 tisuće odraslih osoba kako bi se vidjelo imaju li prehrambene navike ikakav utjecaj na pojavu akni. Otkriveno je da je prehrana puna šećera, masti i životinjskih proizvoda doista povezana s povećanjem akni kod odraslih.

Odricanje od šećera na mjesec dana može biti korisno za čišćenje vaše kože.