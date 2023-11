Antibiotici koji se koriste u liječenju uobičajenih, pa čak i po život opasnih infekcija kod beba i djece "više nisu učinkoviti", piše The Sun.

Australski znanstvenici otkrili su da lijekovi koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) djeluju u manje od 50 posto slučajeva upale pluća, sepse i meningitisa kod djece. Oni to pripisuju otpornosti na antibiotike, za koju je WHO rekao da je jedna od deset glavnih prijetnji javnom zdravlju s kojima se čovječanstvo suočava.

To se događa kada klice poput bakterija i gljivica razviju sposobnost da pobijede lijekove namijenjene njihovu ubijanju. Procjenjuje se da su superbakterije otporne na antibiotike (AMR) ubile 1,27 milijuna ljudi 2019. godine.

Ujedinjeni narodi predviđaju da će uzrokovati do deset milijuna smrti do 2025. godine. AMR je posebno štetan za dojenčad jer je manje vjerojatno da će novi antibiotici biti isprobani ili davani djeci.

Studija, objavljena u časopisu Lancet South East Asia, fokusirala se na neučinkovitost antibiotika kod djece i beba. Kako bi bolje razumjeli razmjere antimikrobne otpornosti, znanstvenici sa Sveučilišta u Sydneyu analizirali su 6648 slučajeva iz 11 zemalja tijekom deset godina do 2021. godine.

Antibiotik ceftriakson, koji se koristi za liječenje infekcija kod djece poput sepse, upale pluća i meningitisa, učinkovit je samo u jednoj trećini slučajeva.

'Otpornost na antibiotike brzo raste'

Dok se najveća zabrinutost otkrivena u studiji odnosila na azijsko-pacifičke regije, ceftriakson, antibiotik koji naširoko koristi NHS, nije se pokazao dobrim. Otkrili su da je antibiotik, koji se koristi za liječenje infekcija kod djece poput sepse, upale pluća i meningitisa, učinkovit samo u jednoj trećini slučajeva.

U svijetu svake godine oko tri milijuna novorođenčadi oboli od sepse, a 570 000 beba umire, od kojih mnoge zbog nedostatka lijekova za liječenje rezistentnih bakterija. Ceftriakson se također koristi za liječenje češćih stanja u djece poput infekcija kože, bubrega i mokraćnog sustava.

Antibiotik gentamicin bio je potencijalno učinkovit u samo 45 posto svih slučajeva sepse i meningitisa novorođenčadi.

"Otpornost na antibiotike raste brže nego što smo toga svjesni. Hitno su nam potrebna nova rješenja za zaustavljanje invazivnih infekcija rezistentnih na više lijekova i nepotrebne smrti tisuća djece svake godine", upozorila je voditeljica studije dr. Phoebe Williams.

Viši autor Paul Turner dodao je: "Ova studija otkriva važne probleme u vezi s dostupnošću učinkovitih antibiotika za liječenje ozbiljnih infekcija kod djece."