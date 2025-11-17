Ovo pomože u sprječavanju prijevremenog poroda, a očevi pri tome imaju veliku ulogu

Porod prije 37. tjedna trudnoće, poznat kao prijevremeni porod, jedan je od vodećih uzroka smrtnosti novorođenčadi i dugotrajnih zdravstvenih problema.

Iako se prijevremeni porod ne može u potpunosti spriječiti, nova istraživanja pokazuju da povjerenje i otpornost koje pokazuje partner trudnice mogu igrati ključnu ulogu u tome da dijete stigne na svijet zdravo i na vrijeme, prenosi New York Post.

Partnerovo ponašanje ima ulogu u terminu poroda

Studija Sveučilišta Kalifornija, Merced, objavljena u časopisu Biopsychosocial Science and Medicine, pratila je više od 200 trudnica s partnerima.

Istraživači su otkrili da, kada očevi imaju višu razinu otpornosti i samopouzdanja, njihove partnerice tijekom trudnoće pokazuju manje upalnih procesa. Analizirane su krvne pretrage trudnica na prisutnost C-reaktivnog proteina, koji jetra proizvodi kako bi se borila protiv štetnih upala, a koji je povezan s prijevremenim porodom.

Oba roditelja odgovarala su na pitanja o samopouzdanju, osjećaju sigurnosti i koliko podrške dobivaju od partnera, obitelji i prijatelja. Istraživanje je pokazalo da očevi koji osjećaju više podrške od okoline pridonose manjoj upali kod majki, što je povezano s dužom i zdravijom trudnoćom. Suprotno tome, žene čiji partneri nisu pružali dovoljno podrške, bilo da nisu u braku ili ne žive zajedno, imale su više znakova upale u tijelu, što je povezano s kraćom trudnoćom i većim rizikom da se dijete rodi prerano.

Autori studije nadaju se da će njihovo istraživanje pomoći roditeljima da bolje razumiju što je potrebno za rođenje zdravog djeteta. "Ovo je jedna od prvih studija koja pokazuje da očevo optimistično i smireno ponašanje, kao i sposobnost nošenja s izazovima, može imati stvaran, mjerljiv biološki učinak na cijelu obitelj", izjavila je Jennifer Hahn-Holbrook, suautorica studije.

Istraživanja pokazuju da trudnice koje imaju podršku partnera i bliskih ljudi češće doživljavaju zdravije trudnoće i porode. Žene koje tijekom trudnoće osjećaju manje tjeskobu i depresiju obično imaju partnere koji ih ohrabruju i pružaju im brigu. Stoga nije iznenađujuće da se tijekom poroda osjećaju sigurnije i smirenije kada ih partner aktivno podržava i utješi.

"Pozitivne emocije budućih očeva mogu imati dalekosežne učinke na zdravlje i dobrobit cijele obitelji. Očevi koji se osjećaju sigurnima i podržanima češće sudjeluju u pozitivnim svakodnevnim aktivnostima, poput pripreme zdravih obroka, pružanja ohrabrenja i smanjenja stresa kod kuće. Emocionalna povezanost također je važna jer partneri često usklađuju svoje raspoloženje pa čak i imunološke reakcije", ističe Hahn-Holbrook.

