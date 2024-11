Sa samo 32 godine doživjela srčani udar: 'Da sam barem prepoznala ove simptome'

Katelyn Jill podijelila je svoju nevjerojatnu priču i otkrila koji su simptomi najavili njezin srčani udar, a koje nije prepoznala na vrijeme.

Iako su simptomi bili očiti, priznaje da je isprva mislila da ne predstavljaju ništa ozbiljno jer je bila mlada i zdrava. Ova priča podsjeća na to kako srčani udar ne pogađa samo starije osobe te da je važno obratiti pažnju na signale svog tijela.

Srčani udar s 32 godine

Katelyn je ispričala da se pripremala za zabavu kada je iznenada osjetila "neobičnu vrućinu" i počela se jako znojiti. Ubrzo je primijetila bol u ruci i osjećala je da joj treba masaža leđa.

"Prijateljica mi je pomagala da se obučem za zabavu, svi su već dolazili, ali ništa nije pomoglo. Leđa su me doslovno ubijala, ruka mi je bila 'mrtva', gubila sam osjećaj u rukama, znojila sam se, a usta su mi trnula. Tada mi je prijateljica rekla: 'Katelyn, ti imaš srčani udar", prisjetila se. Iako nije znala što joj se događa, majka dvoje djece je ispričala kako ju je potom počeo boljeti donji dio leđa.

Katelyn je na početku odbacila mogućnost da se radi o srčanom udaru jer je imala samo 32 godine. Međutim, prijateljica je bila uporna pa su odlučile provjeriti njezin Apple Watch koji mjeri otkucaje srca.

"Kada smo pogledale, rezultat je bio zastrašujući. Nikada nisam vidjela nešto slično", objasnila je.

Katelyn je zatim pozvala hitnu te je ubrzo prevezena u bolnicu, gdje je prošla kroz niz testova. Međutim, liječnici nisu mogli pronaći jasnu dijagnozu niti su mogli objasniti uzrok njezinih simptoma.

"Nitko nije mogao reći zašto se to dogodilo", rekla je.

Sindrom slomljenog srca

Kasnije je podvrgnuta dvjema operacijama ugradnje stentova, no niti tada nisu pronađene blokade. Tjedan dana nakon srčanog udara, trčala je do trgovine kako bi kupila poklon za kćerin rođendan kada je iznenada doživjela drugi srčani udar.

"Ovaj je bio jednako loš. Provela sam još tjedan dana u bolnici, ali opet bez objašnjenja", ispričala je. Dvije godine kasnije, Katelyn je posjetila novog kardiologa koji joj je postavio pitanje je li ikada čula za sindrom slomljenog srca.

"Sindrom slomljenog srca je stanje koje uzrokuje veliki stres, pritisak ili tugu, a može oslabiti srčani mišić i izazvati srčanu insuficijenciju ili udar", objasnio je kardiolog.

"To me motiviralo da potpuno promijenim svoj život", dodala je.

Katelyn, koja vodi podcast Host of Your Breakthrough, otkrila je u svom opisu da joj je dijagnosticirana elevacija ST–segmenta, visoka razina troponina i značajna oštećenja srca.

"Rekli su mi da je to STEMI – poznato kao srčani udar. No, do danas, pravi uzrok nije poznat", rekla je i dodala da je bol bila drugačija od svega što je ikada doživjela.

"Bila je to nepodnošljiva bol između lopatica i snažan pritisak u predjelu srca, koji je trajao satima. Da pojasnim, ovo se dogodilo 2009. godine, mnogo prije COVID-a, i nikada nisam bila cijepljena", objasnila je.

Prema Mayo klinici, sindrom slomljenog srca često uzrokuju stresne situacije, intenzivne emocije ili ozbiljne fizičke bolesti. Ovo stanje obično je privremeno, no kod nekih ljudi posljedice mogu trajati i nakon što se srce oporavi, piše Daily Mail.

