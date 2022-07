Mlada Britanka žurila se na Love Supreme Festival u South Downs u istočnom Sussexu i našla se s prijateljima 2. srpnja, a zaboravila je staviti kremu za sunčanje. Njena hidratantna krema imala je zaštitni faktor, al vrućina i znoj su ju isprale i prije nego što je došla na festival. Unatoč tome što je dan provela na suncu, Ruby je rekla da nije osjećala zatezanje ni peckanje na koži te je jednostavno uživala u glazbi.

Ispočetka osjećala samo svrbež

Tek sljedeće jutro Ruby je počela osjećati svrbež po vratu i, vjerujući da je to jednostavno osip od vrućine, trudila se ne češati. Kako je dan odmicao, kolega je spomenuo kako se Rubyin vrat čini natečenim, a zatim joj je svrbež prešao na lice.

Dva dana nakon uživanja na festivalu, Ruby se probudila i otkrila da joj se lice udvostručilo, a oči zatvorilee, zbog čega je "izgledala poput lika iz The Gooniesa".

"Kada sam se probudila, otišla sam otvoriti oči i tada sam shvatila da ih ne mogu otvoriti do kraja. Ostala sam u šoku kada sam se pogledala u ogledalo i vidjela koliko mi je lice. Lice mi se udvostručilo, a od očiju je ostao samo mali prorez kroz koji sam mogla vidjeti. Koža mi je bila puna mrlja i crvena, a ruke i vrat imali su osip", kaže.

"Izgledala sam poput ljenjivca iz The Gooniesa ili vjeverice jer su mi obrazi bili tako veliki", prisjeća se. "Moja mama skočila je iz kreveta kad me vidjela i rekla 'bez panike, sada idemo u bolnicu'.", kaže. Na hitnoj Ruby je priključena na infuziju koji je sadržavao antihistaminike i steroide kako bi se smanjila oteklina. I liječnici i obitelj bili su uvjereni da je u pitanju alergijska reakcija.

Dali joj steroide i antihistaminik

"Mama me uvela unutra i razgovarala s recepcionarom. Kako nismo znali što je, rekla je da sam imao alergijsku reakciju. Pitali su me imam li alergije.Onda su mi stavili kanilu, dali mi lijekove i pratili me da vide kako ću reagirati. Dali su mi injekciju antihistaminika i injekciju steroida koji su malo smanjili oteklinu. Pratili su me pet sati, oteklina je malo splasnula pa su mi propisali steroide i antihistaminik i poslali me kući.", kaže.

Lice splasnulo tek nakon tri dana

Trebalo je tri dana da Rubyno lice splasne, a zbog čega je naoteknula je shvatila tek kada je proguglala simptome. Nakon što je isključila mogućnost da je oticanje pokrenulo nešto što je pojela, Ruby je istražila svoje simptome na internetu i pronašla novinski članak s fotografijama koje su izgledale kao ona.

Ruby je rekla: "Kad sam došla kući rekla sam mami 'ne može biti nešto što sam jela jer nisam imala unutarnju reakciju. Očito sam bila na festivalu pa sam znala da sam dugo bila na suncu. Mama je pitala jesam li se namazala kremom za sunčanje. Počela sam guglati 'alergija na sunce' i našla sam članak gdje se netko otrovao suncem i vidjela sliku žene kojoj je lice nateklo. Zbrojila sam dva i dva. Bilo mi je malo olakšanje znati što je to. Sada se samo bojim sunca." kaže.

Svoje iskustvo je podijelila kako bi upozorila na a važnost nošenja kreme za sunčanje i svakodnevno nosi SPF 50 kako bi izbjegla da se to ponovi.