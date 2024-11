Umjetna inteligencija otkriva maksimalnu životnu dob: Kada će pasti novi rekord?

Trenutno, najstarija živa osoba je Tomiko Itooka, koja ima 116 godina i živi u Japanu, gdje je rođena 23. svibnja 1908. godine. Iako je to izuzetno dugačak život, znanstvenici ističu da su naši životni vijekovi znatno dulji nego kod naših predaka.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječni životni vijek iznosi 74,8 godina za muškarce i 80,2 godine za žene. Dok vanjski faktori poput prehrane i tjelesne aktivnosti utječu na životni vijek, umjetna inteligencija dala je čvršći odgovor.

Istraživači iz singapurske biotehnološke tvrtke Gero i Roswell Park Comprehensive Cancer Center iz Buffala, New York, napravili su značajan napredak u istraživanju pitanja smrti. Proučavali su sposobnost tijela da se oporavi i bori protiv bolesti te ljudsku otpornost.

Koliki je najdulji životni vijek?

Okupljeno je tisuće volontera, a istraživački tim je odlučio koristiti napredna istraživanja umjetne inteligencije kako bi analizirali podatke. Konkretno, spojili su medicinske informacije svih volontera kako bi procijenili koliko bi njihovi životni vijekovi mogli trajati.

U ovom procesu razmatrani su brojni faktori, uključujući dob, bolesti i životne navike. Iako je tijelo sposobno boriti se protiv bolesti i infekcija, postoji trenutak kada ga više nije moguće održavati.

Znanstvena istraživanja su pokazala da između 120 i 150 godina sposobnost tijela za oporavak potpuno nestaje. To znači da, ako tijelo oboli, šanse za preživljavanje drastično se smanjuju.

Trenutno se testiraju lijekovi koji bi mogli produžiti životni vijek ljudi do 200 godina. No, upozorava se da bi to moglo potrajati još dugo i da neće biti dostupno – niti dokazano – još godinama, piše Daily Star.

