Iako u Hrvatskoj žive samo dvije vrste zmija otrovnica, pri čemu zmije češće bježe od ljudi nego što napadaju, ljubitelji boravka u prirodi bi trebali znati pravila pružanja pomoći u slučaju zmijskog ugriza.

Što prvo napraviti

U izjavi za RTS, liječnica Verica Božić dala je nekoliko dragocjenih savjeta kako se sačuvati od ugriza zmije, ali i što je najvažnije napraviti ako nam se to dogodi.

"U travnju i svibnju kada zmije izlaze iz svojih staništa, uvijek imamo pojedine slučajeve ugriza, tako da je važno biti oprezan", rekla je za liječnica Verica Božić i savjetovala nošenje adekvatne obuće i štapa koji bi poslužio u slučaju da je potrebno reagirati.

Također, zmiju nikada ne treba dirati golim rukama, kao što se dogodilo u ovom slučaju. "Zmije se brane, one nas napadaju kada se osjete ugroženim. Nekada postoji samo jaka bol, kreće otjecati ekstremitet gdje je ugriz izvršen. Najvažnije je da se tada osoba stavi u stanje mirovanja i mobilizira ako se radi o ekstremitetu. Ako se radi o glavi, licu ili o ugrizu direktno na krvne žile, to su puno brže reakcije i tu je potrebno što prije doći do zdravstvene ustanove ili pozvati Zavod za hitnu medicinu da interveniramo u što kraćem roku", rekla je liječnica Božić.

Ne treba se voditi starim metodama

Prema njezinim riječima, ne treba primjenjivati neke stare metode kao što su krstasto zarezivanje i isisavanje jer to neće pomoći. Liječnica Božić je potvrdila i da mjesto ugriza izgleda drugačije kada je u pitanju otrovnica: "Pojavljuje se otok i promjena boje kože, to je ono što nam je znak".