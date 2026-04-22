Uglešić Health & Care Centar donosi prvi hibrid zdravstva i socijale koji mijenja Hrvatsku

Riječ je o strateškom ulaganju od 20 milijuna Eura upravo u “srce” Dalmacije, što predstavlja jednu od značajnijih privatnih investicija u zdravstveno-socijalni sektor u povijesti Hrvatske. Smješten u Dugopolju, u neposrednoj blizini Splita, Centar će objediniti suvremene medicinske, rehabilitacijske, intervencijske i hotelske smještajne kapacitete u jedinstveni integrirani sustav.

„Ova investicija nije samo ulaganje u objekt, već kako u budućnost zdravstvene skrbi, tako i kvalitetu života naše zajednice. Naš cilj je stvoriti centar koji će postaviti nove standarde – mjesto gdje se vrhunska medicinska usluga, briga o čovjeku i suvremeni način života susreću u jednom konceptu. Želimo da ovim projektom Dugopolje i šira regija dobiju snažan razvojni zamah te dugoročnu vrijednost za generacije koje dolaze “, istaknuo je bračni par Uglešić.

U temelju vizije nalaze se upravo njih dvoje: investiciju i razvoj centra predvodi Ana Gruica Uglešić kao vlasnica tvrtki zaduženih za izgradnju i poslovanje, dok medicinski identitet i standarde ustanove definira prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, zadužen za cjelokupni zdravstveni i znanstveni segment centra vođen starom vizijom svoje obitelji u koju su uključeni tradicija, znanje, a danas i tehnologija.

„Predvidjeli smo više od 110 novih radnih mjesta jer želimo stvoriti nove profesionalne prilike i doprinijeti jačanju lokalnog gospodarstva s potencijalom razvoja i zdravstvenog turizma, a pritom nudeći održiv i kvalitetan model skrbi usmjeren na dostojanstven i aktivan život budućih 216 korisnika našega centra“.

Uglešić Health & Care Centar će se sastojati od dva dijela; Uglešić Seniora za korisnike treće dobi, rehabilitacijskog odjela, dnevnog hotelskog smještaja, odjela Alzheimera te intenzivne skrbi i Uglešić poliklinike centra mentalnog zdravlja, koji će s postojeće adrese prijeći na novu u Dugopolju.

Korisnici Uglešić Seniora će na raspolaganju imati 24-satnu medicinsku i sestrinsku skrb, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, specijalizirane programe za osobe s kroničnim i degenerativnim bolestima, nutritivno prilagođenu prehranu, smještaj u vrhunski opremljenim smještajnim jedinicama te punim sadržajem za slobodno vrijeme.

Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu života — kroz društvene aktivnosti, individualne programe i okruženje koje više podsjeća na hotel nego na zdravstvenu ustanovu.

Službeno otvorenje planirano je za 1. rujna, kada će Uglešić Health & Care Centar primiti prve korisnike i time označiti početak nove ere skrbi za starije u Hrvatskoj. Projekt već sada izaziva velik interes javnosti, posebno među obiteljima koje traže sigurnu i kvalitetnu skrb za svoje najbliže.

Vođen jednostavnom, ali snažnom porukom — Mi brinemo — centar stavlja korisnika i njegovu dobrobit u središte svog interesa.

