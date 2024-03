Ako do sada niste obraćali pozornost na svoje treptanje, vrijeme je da krenete jer stručnjaci tvrde da promjena u učestalosti treptanja može biti znak velikog zdravstvenog problema.

Daily Mail piše da većina odraslih prosječno trepne 14 ili 17 puta u minuti, što je nužno za održavanje vlažnosti očiju i čišćenje površine rožnice, ali isto tako treptanje može biti znak da nešto nije u redu. To može biti sve od imunosnih poremećaja do Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest

Istraživanje Američkog udruženja za oboljele od Parkinsonove bolesti je pokazalo da se prosječan broj treptaja pacijenta s Parkinsonovom bolešću u minuti, može smanjiti na samo jedan ili dva treptaja.

Brzina kojom trepćemo održava aktivnost dopamina u mozgu.

Što je razina dopamina niža, to se više fiksiramo na jednu temu i rjeđe trepćemo.

Karakteristika Parkinsonove bolesti je gubitak živčanih stanica koje proizvode dopamin, što može uzrokovati sporije treptanje i drhtanje ruku, a iako se kod većine ljudi ova bolest razvije nakon 60. godine, može se pojaviti i prije 50. godine.

Osim sporijeg treptanja koje se vodi kao rani znak Parkinsonove bolesti, ostali simptomi su opća usporenost pokreta i poteškoće s koordinacijom, kao što su problemi sa zakopčavanjem gumba na košulji.

Gravesova bolest

Rjeđe treptanje također može biti znak Gravesove bolesti koja rezultira prekomjernom proizvodnjom hormona štitnjače.

Simptomi su široki, ali mogu uključivati ​​blagi tremor ruku ili prstiju, osjetljivost na toplinu, gubitak težine, povećanje štitnjače, izbuljene oči i debelu, crvenu kožu na potkoljenicama ili stopalima.

Gravesova bolest može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali je najčešća kod žena starijih od 20 godina.

Sjögrenov sindrom

Pretjerano treptanje se pojavljuje i kada tijelo pokušava kompenzirati bolest suhog oka, a za to postoji više razloga.

Jedan od njih je Sjögrenov sindrom - autoimuna bolest koja dovodi do suhih očiju i suhih usta u kojoj imunološki sustav napada žlijezde koje proizvode suze i slinu.

Suhe oči dovode do svrbeža i peckanja, a to dovodi do pojačanog treptanja.

Alergije

Alergije također mogu povećati učestalost treptanja.

Kada strana tijela poput peludi ili prašine dospiju u oči, ona uzrokuju ogrubljenje sluznice koja prekriva prednji dio oka. To dovodi do suzenja, svrbeža i može pretjerano stimulirati refleks treptanja.

Touretteov sindrom

Često treptanje bi mogao biti i motorički tik povezan s Touretteovim sindromom.

Motorički tikovi su iznenadni, nekontrolirani pokreti poput pretjeranog ili stalnog treptanja, a pojavljuju se puno puta tijekom dana, gotovo svaki dan.

Tikovi se općenito razvijaju tijekom djetinjstva, ali imaju tendenciju da se s vremenom povuku i mnogi ih ljudi prerastu do odrasle dobi.

