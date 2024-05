Treptanje je obično podsvjesna prirodna radnja koja hidratizira i čisti vaše oči širenjem suza po njihovoj vanjskoj površini. Također štiti vaše oči tako što ih zatvara kako bi spriječio ulazak prašine, drugih nadražujućih tvari, jakog svjetla i stranih predmeta.

Međutim, pretjerano treptanje moglo bi biti simptom raznih problema, prema jednom stručnjaku, od kojih neki mogu zahtijevati odlazak liječniku opće prakse.

Koliko treptanja je normalno?

Optičarka Nimmi Mistry je za Express pričala o nekim zdravstvenim rizicima koji su povezani s prečestim treptanjem: "Kako starimo, učestalost treptanja se mijenja, novorođenčad trepće samo oko dva puta u minuti, ali kada postanete odrasla osoba, to se poveća na 14 do 17 puta u minuti, a zatim ostaje oko tog broja do kraja života. Obrasci treptanja mogu se promijeniti s određenim situacijama, na primjer, mogu se usporiti tijekom razdoblja usredotočenosti i ubrzati kada ste u stresnoj situaciji."

"Pretjerano treptanje se stoga kategorizira kao često brzo treptanje koje može ometati vaš svakodnevni život, aktivnosti ili vid. Dobra vijest je da većina problema koji uzrokuju pretjerano treptanje nije ozbiljna i, u mnogim slučajevima, ili će se riješiti samo od sebe ili će zahtijevati minimalno liječenje. Međutim, neki mogu dovesti do zdravstvenih problema oka ako se brzo ne riješe", rekla je optičarka.

Koje probleme uzrokuje previše treptanja?

Dva problema koji mogu uzrokovati pretjerano treptanje su slabljenje vida i abrazija rožnice. Mistry je objasnila: "Nedijagnosticirani problemi s vidom također mogu uzrokovati pretjerano treptanje dok se oči pokušavaju fokusirati i zbog toga postaju napete. Ako vam je teže vidjeti na daljinu ili čitati izbliza, preporučuje se da odete kod optičara na pregled vida. Važno je obaviti oftalmološki pregled svake dvije godine, ali ako imate bilo koji od navedenih simptoma dulje vrijeme, važno je što prije posjetiti oftalmologa kako biste uklonili sve komplikacije s vidom."

Abrazija rožnice ili druga ozljeda oka također mogu biti zbog pretjeranog treptanja.

"Abrazija rožnice je mala ogrebotina na rožnici. Uobičajeni uzroci uključuju struganje oka noktom, ulazak pijeska u oko (osobito ako se pijesak dalje trlja) i loša tehnika pri umetanju i uklanjanju kontaktnih leća. Ova vrsta ozljede, iako mala, može biti iznimno bolna zbog broja živaca koji su oko rožnice.

“Bol obično počinje popuštati kako ogrebotina zacjeljuje, što može trajati otprilike 24 do 48 sati za blage ogrebotine. Međutim, ako ustanovite da se jačina boli povećava, s ekstremnom osjetljivošću na svjetla, slabljenjem vida ili općim pogoršanjem izgleda vaših očiju, trebali biste odmah potražiti liječnički savjet", rekla je Mistry te je upozorila da pretjerano treptanje može biti uzrokovano stanjima kao što su konjunktivitis, blefaritis i suho oko.

Ako ti simptomi potraju, trebali biste razgovarati s liječnikom, savjetuje optičarka.

Drugi, manje ozbiljni uzroci pretjeranog treptanja uključuju peludnu groznicu, umor i naprezanje očiju.

