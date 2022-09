I ČUDESNO I JEZIVO / Što se događa u tijelu žene kroz mjesec dana: Menstrualni ciklus više nikad nećete gledati istim očima

Hormonske promjene bitne su za menstrualni ciklus, ali mnoge žene one mogu izbaciti iz takta. No, to je potpuno normalno i događa se gotovo svakoj ženi. Više saznajte u listalici...