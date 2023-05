Ispunjavanjem bojanke dobit ćete deset dodatnih godina života. Ne morate biti Da Vinci da biste požnjeli plodove stvaranja umjetničkog djela. Samo 30 do 45 minuta svakodnevne kreativne prakse bilo koje vrste smanjuje razinu stresa i pomaže nam da nastavimo učiti, kaže vodeća neurologinja profesorica Susan Magsamen u svojoj knjizi "Your Brain On Art". To uključuje sve od bojenja i slikanja do plesanja i stvaranja glazbe.