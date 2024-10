Izaći će ovako ili onako: Evo što se događa kada predugo zadržavate vjetrove

Svi puštamo vjetrove, nije to nikakva tajna. Radi se o normalnoj svakodnevnoj fiziološkoj potrebi, ali ona, nažalost, može izazvati neugodne reakcije, ako i kada se dogodi u javnosti. Zbog toga mnogi zadržavaju tu potrebu, no stručnjaci kažu kako to i nije baš najbolja navika.

Dr. Ellen Stein kaže da bez obzira koliko pokušavali plinove zadržati u sebi, ''on mora izaći, tako da će to učiniti na ovaj ili onaj način''.

Plinovi su nusprodukt razgradnje hrane, jer se u našem tijelu nakupljaju tijekom procesa probave. Naravno oni ovise o tome što i koliko jedemo, ali izbjeći ih ne možemo.

Poznato je kako pojedine namirnice poput graha npr. posebno izazivaju nastajanje plinova, a puštanje vjetrova prirodna je stvar. Ponekad je to glasno i neugodnog mirisa, što znači da postoje određene situacije u kojima možda nije prikladno. Ponekad se možete izvući s ''tihim, ali smrtonosnim ispuštanjem vjetrova'', ali ponekad situacija zaista zahtijeva da se suzdržimo.

''Jedini dio procesa nad kojim imamo svjesnu kontrolu je vanjski analni sfinkter, koji čovjek može svjesno stisnuti kako bi zaustavio proces'', kaže dr. Stein. No, to traje samo toliko dugo dok ne odemo na WC ili na spavanje. Većina plinova koje smo u svjesnom stanju zadržali tijekom dana u tim će trenucima izaći iz tijela.

Kad zadržavate vjetrove, plinovi koji su trebali izaći povlače se u debelo crijevo i čekaju novu priliku, objašnjava liječnica, a prenosi LADbible. Međutim, predugo zadržavanje plinova može uzrokovati zdravstvene probleme, jer je takva navika jako štetna za naša crijeva.

Može dovesti do bolova u trbuhu, ali i otežati druge tjelesne funkcije koje su povezane s debelim crijevom, pa može doći do neugodnih zatvora. Zbog toga dr Stein kaže kako se upozorenja o štetnosti zadržavanja plinova trebaju ozbiljno shvatiti. Lijepo je, smatra, da budete pristojni, ali pristojno je ponekad i dozvoliti ljudima da izbace višak plinova kako zbog njihova zadržavanja ne bi imali zdravstvenih poteškoća.

