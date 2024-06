Bliži nam se Europsko prvenstvo u nogometu, a neki su već danima nabrijani i jedva čekaju da počne. Gledajući tu navijačku groznicu morala sam se zapitati "Može li se utakmica gledati bez stresa ili je to sastavni dio nogometnog ludila?".

Adrenalin i stres su gorivo koje pokreće mnoge navijače. Reklo bi se "Što je muškarac bez utakmice i utakmica bez stresa?!". No, naravno, i žene obožavaju gledati nogomet, pa se prethodna tvrdnja odnosi na oba spola.

Kad ih primi nogometna groznica, mnogi zaborave da je stres opasan, jer dovodi do brojnih zdravstvenih problema i bolesti, a to znači da bi ga trebalo svesti na najmanju moguću mjeru. Strastvenim navijačima će možda to biti nemoguća misija, pa ako ste jedan od njih, barem pokušajte.

Kako izbjeći stres tijekom utakmice?

Prije svega, a to je mnogima najteže, smanjite konzumaciju alkohola. Opustite se prije početka utakmice i uživajte u njoj, bez obzira kakav je rezultat. Sjetite se da je to samo igra. Znam da će mnogi sada baciti na mene drvlje i kamenje, no podsjećam vas da je poanta ovog teksta upravo da se smirite, a ne da se ljutite!

Kad smo već kod kontrole ljutnje, najbolje je da dišete polako i iz donjeg abdomena oko 20 puta, napravite pauzu, pa opet to ponovite. To garantirano pali i ako vas je moj tekst naživcirao i ako utakmica ne završi rezultatom koji ste priželjkivali.

Također, bilo bi divno da prije utakmice pripremite sve što vam treba unaprijed, uključujući grickalice, piće i udobno mjesto za sjedenje. Tako ćete izbjeći nepotrebno trčkaranje i nervozu tijekom utakmice.

Humor je odlično oružje protiv stresa

Društvo za gledanje nogometa izrazito je važno, pa se okružite ljudima koji su smireni, pozitivni te koji se vole šaliti. Humor i smijanje odlično su oružje protiv stresa.

Postavite realna očekivanja o rezultatu. Sjetite se da je sport nepredvidiv i da poraz nije kraj svijeta. Pokušajte se fokusirati na pozitivne aspekte igre, kao što su dobri potezi tijekom utakmice, umjesto da se živcirate zbog pogrešaka ili sudačkih odluka.

Ako osjetite da postajete previše nervozni, napravite kratku pauzu. Ustanite, protegnite noge laganom šetnjicom, popijte čašu vode te utakmicu nastavite pratiti tek kad se smirite.

I na kraju, zapamtite, nogomet je najvažnija sporedna stvar na svijetu, no ne mora vas doći glave!

