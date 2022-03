3. Može isušiti vašu kožu: Kava je snažan diuretik, što znači da zbog ispijanja kave vaši odlasci u kupaonicu mogu postati mnogo učestaliji. Iako povremeno uživanje u šalici kave neće dovesti do ozbiljne dehidracije, ipak uzrokuje to da vaše tijelo gubi tekućinu te je važno piti dovoljno vode tijekom dana. Ako ne popijete onoliko tekućine koliko izgubite, to može utjecati na vašu kožu, uzrokujući suhoću.