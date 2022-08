Dokazi koji pomažu kod odlučivanja: Časopis Nature pitao je specijaliste koji dokazi bi mogli pomoći pri odlučivanju. Sredinom kolovoza, Ujedinjeno Kraljevstvo autoriziralo je korištenje takozvanog ‘bivalentnog’ cjepiva koje sadrži sekvence proteina i iz originalne generacije i iz varijante omikron BA.1. Odbor za cijepljenje u toj zemlji ponudio je to cjepivo kao jednu opciju, uz već poznata cjepiva mRNa, za dodatna cijepljenja ove jeseni. Međutim, BA.1 već su istisnule nove varijante omikrona u mnogim zemljama svijeta, a sada SAD-om i Europom dominiraju varijante BA.4 i BA.5. Zbog toga su američki regulatori izjavili da se nadaju da će moći zaobići cjepiva za varijantu BA.1 i umjesto njih odobriti nova, koja uključuju sekvence proteina iz varijanti BA.4 i BA.5. Očekuje se da će ta cjepiva biti dostupna ove jeseni. Laboratorijski podaci pokazuju da bivalentna cjepiva za varijantu BA.1 stimuliraju stvaranje antitijela koja neutraliziraju virus – drugim riječima, sprječavaju ga da zarazi stanice domaćina. Iz podataka se daje zaključiti da bi uključivanje sekvenci BA.1 dvostruko pojačalo neutralizaciju omikrona, ali nije jasno kakvu dodatnu zaštitu će to pružiti od bolesti, ako i ikakvu. Podaci o neutralizaciji za cjepiva sa sekvencama iz podvarijanti BA.4 i BA.5 neće biti dostupni do sredine rujna.