1. Mediteranska prehrana: Jedna od najvažnijih stvari koje možete učiniti za zdravlje je dobro uravnotežena prehrana. Osamdeset posto našeg imunosnog sustava nalazi se u crijevima i kada se ona upale, to može izazvati imunosni odgovor. Istraživanja su pokazala da to može potaknuti razvoj bolesti štitnjače. Kako bi upala bila pod kontrolom, dr. Gupta savjetuje jesti mediteranski - četiri do pet porcija povrća i tri do četiri porcije voća svaki dan, s puno biljnih proteina i masne ribe poput lososa, haringe, inćuna i skuše, ekstra djevičansko maslinovo ulje, orašaste plodove i avokado.