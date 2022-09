7. Promjene u navikama (prehrana ili spavanje): Mentalna bolest može uzrokovati probleme s jelom i spavanjem. Ako se obrasci promijene na gore i ostanu negativni dulje vrijeme, ne biste to trebali zanemariti. Do 40 posto djece doživi problem sa spavanjem u nekom trenutku svog razvoja, kažu istraživači. Anksiozni poremećaji javljaju se u do 20 posto djece.