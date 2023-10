Otprilike 40 milijuna Amerikanaca trenutno sudjeluje u 'Sober October' trendu. Popularni trend potiče na čitavi mjesec bez alkohola s ciljem poboljšanja zdravlja, prenosi Daily Mail.

No, što se to zapravo događa u tijelu nakon što osoba provede 30 dana bez alkohola? Stručnjaci tvrde da pozitivne promjene u organizmu počinju odmah i to već unutar sat vremena od prestanka konzumacije alkohola.

Akohol utječe na naše misli

Kada konzumirate alkohol, on ulazi u probavni sustav i putem krvi se širi po tijelu. Za vrijeme alkoholiziranog stanja, krvne žile se stišću, što uzrokuje porast krvnog tlaka. Istovremeno, alkohol utječe na mozak, uzrokujući osjećaj euforije i inhibicije, ali također utječe na naše misli i osjećaje.

Alkohol također utječe i na mjehur, a osobe s problemima zbog prekomjerne konzumacije alkohola, često doživljavaju anksioznost u trenutku kada prestanu piti.

Odsutstvo alkohola - odsutsvo dopamina

Nakon što alkohol napusti krvotok, počinje se vraćati normalna funkcija jetre. Tijelo se postupno trijezni, a onda dolazi do opadanja razine dopamina, što može uzrokovati blagi sjećaj melankolije.

Nakon što smo proveli čitavih 24 sata bez alkohola, tijelo se i dalje bori s posljedicama dehidracije i probavnim problemima kao što su zatvor i bolovi u trbuhu.

Pozitivne promjene

10 dana bez konzumacije alkohola, tjelesne kemikalije se vraćaju u normalu, što poboljšava raspoloženje i energiju, a koža postaje hidratiziranija i izgleda bolje. Dok nakon punih mjesec dana, rizik od kroničnih bolesti kao što su dijabetes, ciroza i pretilost, značajno se smanjuje.

Time zaključujemo kako mjesec dana bez alkohola donosi brojne pozitivne promjene u tijelu i općenito poboljšava zdravlje.

