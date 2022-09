U Hrvatskoj se danas obilježava Nacionalni dan ambliopije s ciljem podizanja svijesti u borbi protiv slabovidnosti, prije svega provedbom preventivnog programa kojim se godišnje otkrije oko 3000 slabovidnih četverogodišnjaka.

Djeci, kojoj se slabovidnost otkrije na probirnom testu, pružena je mogućnost izlječenja do sedme godine u čak 90 posto slučajeva, dok se u ostalih deset posto može značajno pomoći, ističu stručnjaci Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice ”Sveti Duh”, referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam.

Preventivni program provodi se pozivanjem četverogodišnjaka pismom na kućnu adresu na probirni preventivni pregled koji provodi 95 oftalmoloških timova u 66 zdravstvenih ustanova diljem Hrvatske.

Preventivni program s najboljim odazivom

Poziv sadrži kratke informacije o slabovidnosti i upute s točno naznačenim vremenom i mjestom održavanja preventivnog pregleda. Pregled nalikuje dječjoj igri pogađanja i sakrivanja jednog, a zatim drugog oka i posve je bezbolan. Za pregled nije potrebna uputnica.

S odazivom roditelja i djece od oko 45 posto, trenutno je to preventivni program u Hrvatskoj s najboljim odazivom. Provedbom programa niz godina, prvo na razini Zagreba, a zatim na nacionalnoj razini, utvrđena je prevalencija slabovidnosti kod osam posto djece

Uz potporu Ministarstva zdravstva te suradnjom Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice ”Sveti Duh” i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uspostavljen je nacionalni registar ranog otkrivanja slabovidnosti, kao prvi takav registar u svijetu.

Što je ambliopija?

Ambliopija se definira kao smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija - vidne oštrine, percepcije kretanja, osjećaja dubine prostora i razlikovanja kontrasta bez prisutne vidljive bolesti oka. Najčešće je prisutna u jednom oku, a rizični čimbenici za nastanak u više od 90 posto slučajeva su izražene refraktivne pogreške i strabizam (škiljavost, bijeg oka). To je najčešća patologija vida u djece ali i vodeći uzrok monokularne sljepoće u dobi do 20. do 70. godine života.

Rano prepoznavanje i liječenje važno je primijeniti prije polaska djeteta u prvi razred osnovne škole, jer sa sedam godina završava razvoj centra za vid.

Ne prepozna li se i ne liječi slabovidno oko do te dobi, ono neće nikada više moći povratiti dobar vid, štoviše može postati i funkcionalno slijepo, upozoravaju stručnjaci.

Obilježavanje Nacionalnog dana ambliopije (NaDA) 12. rujna Hrvatski je sabor izglasao 2016. godine te su time izgrađeni najviši standardi za razvoj i očuvanje zdravog vida u djece.