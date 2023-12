Mijenjanje uvriježenih navika je teško, posebno navika u prehrani tijekom blagdana i obiteljskih okupljanja. Preveliki unos soli znači zadržavanje vode u organizmu, a dodatna tekućina znači veći pritisak u krvnim žilama.

Postoje mjere koje možemo sami poduzeti kako bismo očuvali zdravlje vena i kompletnog sustava krvnih žila, a koje otkriva vaskularni kirurg Dario Jocić.

Krvnim žilama ovo posebno šteti

"Naše krvne žile su pod većim stresom u ovo doba godine nego inače zbog promjenjivih faktora rizika. Promjenjivi faktori rizika su faktori rizika na koje možemo utjecati i koje možemo promijeniti, a to je svakako jedan od glavnih razloga za pojavu svih kardiovaskularnih bolesti. Prejedanje i unos začinjene hrane je nešto što može opteretiti naš kardiovaskularni sustav u cjelini i dovesti do problema s krvnim žilama", upozorio je doktor Jocić u Jutarnjem programu RTS-a.

"Također fizička neaktivnost koja je povezana s ovim vremenskim razdobljem koje je problematično u smislu velikih promjena u temperaturi. To sve pravi problem našem kardiovaskularnom sustavu. Kada se prejedemo i kada se nezdravo hranimo, ostavljamo ožiljak na našem sustavu. To ne možemo poništiti tako što ćemo pojesti jednu jabuku", objasnio je doktor.

Što napraviti za vrijeme blagdana

"Zna se koji su principi pravilne prehrane, a to je unošenje što više tekućine, unošenje što više voća i povrća, izbjegavanje začinjene hrane i ugljikohidrata. Sve to trebamo imati na umu kad sjednemo za stol. Važno je i zimi unositi što više vode. Nedovoljni unos tekućine može dovesti do niza problema, ne samo u kardiovaskularnom sustavu, nego i u bubrezima, crijevima, otežanom pražnjenju. Uvijek trebamo biti u plusu s vodom, to je nužno", rekao je doktor Jocić i naglasio da alkohol, kava i sokovi nisu problem ako smo umjereni, piše Mondo.

