Trenutno je svima u mislima samo jedan virus - novi koronavirus koji uzrokuje bolest covid-19. Međutim, to nije jedini respiratorni virus koji postoji, već su tu virus influence A te respiratorni sincicijski virus, koji uzrokuju tisuće smrtnih slučajeva svake godine, piše The Conversation.

Većina respiratornih virusa, osim influence i novog koronavirusa, nemaju cjepiva niti učinkovite tretmane.

Nedavna studija sa Sveučilišta u Glasgowu otkrila je što se događa kada se čovjek zarazi s više respiratornih virusa istovremeno, što ukazuje na način na koji oni djeluju na ljude i kako se od njih možemo zaštititi.

Koinfekcija - zaraza s više virusa istovremeno

Respiratorni virusi često se javljaju tijekom zime u dijelovima svijeta s umjerenom klimom ili tijekom kišne sezone u ekvatorijalnom pojasu. Tijekom tog razdoblja ljudi se često zaraze s više takvih virusa istovremeno, što se naziva koinfekcijom.

Navedena studija pokazala je da i do 30 posto zaraza može uzrokovati više od jedne vrste virusa. To znači da u određenom trenutku dva različita virusa napadaju stanice koje okružuju nos i pluća.

Koinfekcija kod virusa influence zove se "antigenska promjena" i uzrokuje ju "seksualni odnos" različitih virusa u istoj stanici, gdje izmjenjuju gene i može nastati nova varijanta virusa.

Međutim, koinfekcija može ugroziti neke viruse, ako se uzme u obzir da se svi virusi bore za istu stvar - naše stanice. Neki od njih blokiraju druge viruse, dok drugi pritom surađuju. No, i dalje je nepoznato što viruse tjera na ove pozitivne ili negativne interakcije tijekom koinfekcije, no studije na životinjama sugeriraju da bi to moglo biti ključno u određivanju koliko će se jako osoba razboljeti.

Studija sa Sveučilišta u Glasgowu proučavala je što se događa kada se ljudske stanice u posudici zaraze s dva različita respiratorna virusa. Za eksperimente su koristili spomenute viruse influence A i respiratorni sincicijski virus, česte viruse koji svake godine uzrokuju brojna oboljenja i smrti. Znanstvenici su u laboratorijima u visokoj rezoluciji promatrali što se događa s tim virusima.

Kimerički virusi mogu zaraziti više stanica

Otkrili su da su neke plućne stanice bile zaražene s oba virusa istovremeno, a nakon pobližeg promatranja koinficiranih stanica, otkrili su da virusi koji izlaze iz tih stanica nakon razmnožavanja imaju strukturalne karakteristike oba virusa. Ti novi kimerički virusi na svojoj površini su imali proteine oba virusa, a čak su sadržavali i gene oba virusa. To je ujedno i prvi dokaz da se takvo što događa nakon koinfekcije s dva različita respiratorna virusa.

Naknadni eksperimenti pokazali su da su ti novi kimerički virusi u potpunosti funkcionalni i da čak mogu zaraziti stanice koje su bile imune na virus influence, vjerojatno zato što su koristili proteine sincicijskog virusa kako bi ušli u te stanice. Virusi su na taj način povećali raspon stanica koje mogu zaraziti, a koji je veći od onog koji imaju pojedinačno.

Studija sa Sveučilišta u Glasgowu ima značajne implikacije na naše razumijevanje toga kako bi drugi različiti respiratorni virusi mogli međusobno reagirati, antagonizirati ili čak poticati zaraznost u ekosustavu naših nosova i pluća.

Buduće studije pokazat će kako koinfekcija utječe na prenosivost, bolest i imunitet, odnosno pojave koje nije lagano utvrditi promatranjem virusa u laboratoriju.