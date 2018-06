Pitali smo poznate hrvatske stomatologe što je najvažnije pri odabiru četkice za zube

Pranje zuba čini se tako jednostavno i uobičajeno. Činimo to svaki dan po nekoliko puta i zvuči gotovo čudno kad se kaže kako su Hrvati nacija koja najmanje i najlošije pere zube te najrjeđe u Europi mijenjamo četkicu! Istraživanja su, naime, pokazala kako umjesto najmanje četiri puta godišnje, četkicu zamijenimo tek jednom! Evo što savjetuju stomatolozi kada je higijena zuba u pitanju.

Četkice birati individulano

“Odabir tipa četkice može zavisiti o tome imate li parodontozu, zubnu protezu ili ste u ortodontskoj terapiji. Tako bi, na primjer, osobe koje nose fiksni aparatić trebale više pozornosti posvetiti oralnoj higijeni i odabiru četkice. Specijalne četkice koje imaju oznaku ORTHO, lako je pronaći u gotovo svakoj prodavaonici. Ovom vrstom četkica održava se kvalitetna higijena usne šupljine s obzirom na to da se na ortodontskim aparatima zadržava hrana više nego inače“, objasnio je dr. dent. med. Jere Šupe iz Arena Poliklinike. Uz ovu četkicu preporučuju korištenje interdentalnih četkica, oralnog tuša, vodice za ispiranje usne šupljine i zubni konac. Osobe s protetskim radovima (zubne krunice, zubni mostovi, ugrađeni zubni implantati) trebale bi koristiti mekane ili srednje tvrde četkice u kombinaciji s interdentalnim četkicama i oralnim tušem.

Svi ostali koji imaju zdrave i liječene zube mogu koristiti meke ili srednje tvrde četkice zajedno s interdentalnim četkicama ili zubnim koncem. Kad je u pitanju koju četkicu odabrati, uvijek birajte četkice s gustim i mekanim vlaknima jer bolje mehanički čiste zube, a manje oštećuju zubno meso tj. gingivu. To je uvijek i moj osobni odabir, naglasio je dr. Šupe.

Važna je redovita briga

U Poliklinici Tim Dent Miličić pak naglašavaju da je važno zube prati dva puta dnevno mekanom četkicom i pastom i uz to čistiti koncem. Jednom ujutro, jednom navečer. “Četkica bi uvijek trebala biti mekana. Postoje razlike između ultramekanih i mekanih, ali to će ovisiti o stanju zubnog mesa kod svake osobe. Ako osoba ima paradontalnih problema trebala bi koristiti ultra mekane četkice. Ostalo, kao što je boja, oblik ili materijal, je sve individualno“ naglasili su iz Tim Dent Miličića te napomenuli kako su za pravilnu njegu nužne redovite kontrole i čišćenje kamenca svakih šest mjeseci. Kontrola kod stomatologa trebala bi se obaviti svakih šest mjeseci.

– Iz vlastitog iskustva mogu potvrditi kako su zdravi i lijepi zubi preduvjet za opće zadovoljstvo čovjeka, a dobra oralna higijena utječe na cjelokupno zdravlje. Bitno je znati da u našim ustima žive milijuni bakterija, od kojih su neke dobre, a neke loše. S obzirom na tu činjenicu posebnu pažnju moramo posvetiti oralnoj higijeni kako bi se one bakterije koje su loše eliminirale. Pravilna higijena podrazumijeva svakodnevno četkanje zubi koristeći pastu s fluorom te upotrebu zubnog konca, dok se za potpunu higijenu preporučuje i upotreba interdentalne četkice te vodice za ispiranje usta. Čišćenje uz pastu s fluorom, vratit će izgubljene minerale u caklinu zuba što će pomoći sprječavanju nastanka karijesa, najraširenije bolesti zuba -pojasnila je dr. med. dent Maja Jagodić-Štimac iz Štimac centra dentalne medicine. Briga o oralnom zdravlju ne staje samo na higijeni, već je potrebno, napomenula je, redovito posjećivati stomatologa koji će na vrijeme otkriti nastanak karijesa ili drugih dentalnih problema.

“Zbog velikog izbora četkica za zube na tržištu, često me moji pacijenti znaju pitati koja četkica je najbolja. Iako sve na kraju ovisi o vlastitim preferencijama, dva su kriterija na koja se treba obratiti pažnja. To su vlakna četkice i veličina glave. Moja preporuka je da se bira četkica manje glave zbog lakšeg pristupa svim područjima zubnih lukova. Vlakna bi trebala biti tanka, mekana i gusto postavljena kako bi se lakše čistio prostor između zuba i desni te temeljitije uklonile naslage na zubima. Mekana vlakna jamče čišću površinu zuba, a desni će ostati neoštećene te će izostati i mikrotraume zubnog mesa česte kod tvrdih četkica i snažnog pritiska”, rekla je dr. Jagodić-Štimac.

Četkati zube najmanje dvije minute

Da bi zubi bili temeljito očišćeni, postupak zahtijeva najmanje dvije minute. Zvuči kratko, ali većina ljudi ni približno toliko vremena ne posveti tom postupku. Pravilno pranje podrazumijeva polagano i blago kruženje četkicom po zubima, precizno i temeljito pranje područja oko plombi, zubne krune te nježno trljanje desni. Prvo treba očistiti vanjsku površinu gornjih zuba te vanjsku površinu donjih, zatim unutrašnju stranu gornjih, a potom unutrašnju površinu donjih zuba. Precizno treba iščetkati plombe i dijelove na kojima su rađene rekonstrukcije.

Da bi dah bio svježiji, ne treba zaboraviti iščetkati i jezik. Usmjerite četkicu pod kutom od 45 stupnjeva prema liniji desni i kružnim pokretima četkajte u suprotnom smjeru. Četkanjem jezika uklonit ćete bakterije i održati svježinu daha.

Prednosti električne četkice

