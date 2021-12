Chloe Girardier (23) iz engleskog Harrorgatea tvrdi kako joj je prvotno odbijen zahtjev za osobnim liječničkim pregledom, da bi kasnije otkrila da ima rak, piše The Sun.

"Tako je teško dobiti termine, stalno su mi govorili da nemam pravo na hitan termin jer je to bio samo kašalj. Više puta su ljudi pitali jesam li se testirala na covid i to je bilo frustrirajuće jer druge bolesti još uvijek postoje, a kašalj nije samo znak covida. Ljudi su odmah zurili u mene kada zakašljam i pretpostavili da imam covid", rekla je Chloe koja je inače radnica u staračkom domu.

Počela je gubiti i na težini

Chloe smatra kako je prehladu pokupila u srpnju kad je jako kašljala. Imala je problema s ugovaranjem liječničkog pregleda, ali je na kraju uspjela dobiti antibiotike i inhalator.

Nakon sedam pregleda primijetila je kako je počela gubiti na težini. Zatražila je RTG prsa kako bi otkrila što uzrokuje njezin kontinuirani kašalj.

Tada je liječnik pronašao kvržicu na Chloeinim prsima veličine 10,8 centimetara, što je dovelo do dijagnoze raka 3. prosinca. Rečeno joj je kako ima Hodgkinov limfom, rijedak rak limfnog sustava koji uzrokuje simptome kao što su uporan kašalj, svrbež kože, gubitak težine, noćno znojenje i groznicu.

'Liječnici su me dugo zavaravali'

Liječnici su joj zakazali intenzivnu kemoterapiju 20. prosinca, samo nekoliko dana prije Božića.

"Žalim se trenutno na svoje liječnike jer mislim da su me dugo zavaravali zbog mojih godina. Čula sam za ovu vrstu raka prije jer sam poznavala nekoga tko ga je imao i, srećom, to je jedan od najlakših karcinoma za liječenje, tako da sam uvjerena da ću se potpuno oporaviti. Kada sam u listopadu počela gubiti kilograme, tada sam se jako trudila dobiti odgovore jer je to bilo vidljivo svima oko mene. Da nisam natjerala doktore da mi naprave RTG, možda još uvijek ne bih imala dijagnozu", kazala je Chloe.