Ispostavilo se da oralni seks često ostavlja ozljede slične lizanju "nekoliko lizalica", kažu stomatolozi nakon što su vidjeli veliki broj modrica.

Ove godine su mnogi korisnici društvenih mreža bili zabrinuti da su stomatolozi tijekom pregleda otkrili što su radili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zubari znaju jeste li pružali oralni seks

Dr. Mike Jin iz Kalifornije je otkrio jesu li te glasine dio usmene predaje ili su istinite. Stomatolog Jin je prošle godine razgovarao s TV voditeljicom Ginom Darling za njezin TikTok profil, a taj video se nedavno ponovno pojavio na Redditu.

U snimci je zubaru postavila najvažnije pitanje. "Vidjela sam na TikToku da zubari mogu primijetiti jeste li upravo pružili oralni seks. Je li to istina?" A stomatolog joj je na to odgovorio: "Da, to je istina."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možete vidjeti modrice na mekom tkivu na stražnjoj strani mekog nepca. A tu je i poseban obrazac modrica", rekao je Jin.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Javlja se posebno stanje

Još jedan stomatolog koji koristi TikTok, dr. Huzefa Kapadia iz Michigana, objasnio je da je to stanje poznato kao "nepčana petehija". Radi se o modrici na nepcu, prema medicinskoj web stranici Health.com.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako mnogi od njih mogu biti simptomi povezani s felacijom, prisutnost modrica također može ukazivati na bolest poput upale grla. Ali doktor je ilustrirao kako ozljeda može biti uzrokovana: "Ako volite, recimo, ponekad cuclati lizalicu, jednu ili dvije - to nije strašno. Ali, recimo da volite cuclati više lizalica - cijelo vrijeme, tada se stvara problem koji će uzrokovati petehije na nepcu", objasnio je stomatolog Kapadia, piše Daily Star.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Je li oralni seks prije braka grijeh