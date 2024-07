Ako se zagražate pri pomisli na godišnji odmor i to ne zbog odmora, već zbog putovanja gdje vam je tijekom vožnje mučno, vrlo je vjerojatno da vas muči bolest kretanja. Naime, uključuju li vaši ljetni planovi vožnju brodom, autom ili toboganima, htjet ćete saznati što potiče taj mučni osjećaj i što možete učiniti da ga smanjite ili izbjegnete.

"Najjednostavnije rečeno, bolest kretanja je oblik vrtoglavice. Mučnina se javlja kada je informacija koju primamo u sukobu s onim što naše tijelo zapravo radi", objasnila je dr. Natascha Tuznik, klinička profesorica zaraznih bolesti na Kalifornijskom sveučilištu, Davis Health za Yahoo.

Bolest kretanja ili morska bolest, javlja se u situaciji u kojoj se tijelo ne miče, ali mozak osjeća kretanje. Pritom osjećate mučninu, a to može biti tijekom:

vožnje automobilom

brodom

avionom

vlakom

toboganom

dizalom

Kako kaže dr. Julia Adamian, klinička profesorica na odjelu medicine na Medicinskom fakultetu Grossman, čovjek koji se bori s bolešću kretanja, najgore se osjeća kada prilikom vožnje dođe do promjene u kretanju.

"Na primjer, ako putujete avionom, to se uglavnom događa tijekom penjanja i spuštanja zbog promjene tlaka", tvrdi dr. Julia Adamian.

Foto: Shutterstock

Koja skupina ljudi ima najgore mučnine?

"Gotovo svaka osoba u svom životu ima ili će iskusiti mučninu tijekom vožnje u određenoj mjeri", kaže Tuznik i dodaje da neki ljudi imaju izraženije mučnine od drugih, a razlog tome još uvijek nije jasan. Iako liječnici ne mogu predvidjeti tko će doživjeti bolest kretanja ili kada, postoje neki čimbenici koji to čine vjerojatnijim.

Općenito, žene imaju veću vjerojatnost da će doživjeti mučninu kretanja nego muškarci, a djeca češće imaju mučnine nego odrasli.

"Djeca mlađa od dvije godine obično su otpornija na mučnine, ali djeca između dvije i devet godina su sklonija mučninama jer su im unutarnji ušni kanali još u razvoju”, rekla je Natascha. Osim djece, ljudi koji imaju migrene također imaju veliku vjerojatnost da će doživjeti bolest kretanja.

Ovo su još neki indikatori koji utječu na mučninu:

menstruacija

trudnoća

perimenopauza

nedavne infekcije sinusa

prehlada

Čak i nečiji način razmišljanja može utjecati na vjerojatnost da pojedinacdoživi mučninu tijekom vožnje.

"Recimo da vam je prijašnja vožnja toboganom uzrokovala bolest kretanja i namjeravate to ponoviti. Možete ući u to iskustvo pripremajući se na mučninu koju ćete osjećati, a to može povećati vjerojatnost da ćete se opet osjećati bolesno", tvrdi Tuznik.

Hoće li se mučnina tijekom vremena poboljšati, može uvelike varirati među pojedincima.

"Nekima se simptomi mogu poboljšati s vremenom, dok se drugima simptomi pogoršavaju. Jedina iznimka od ovog općeg pravila su oni koji pate od migrene. Ponekad se s godinama migrene povlače, a ako se migrena popravi, mučnina se može poboljšati", kaže Adamian.

Foto: Shutterstock

Kako izbjeći ili smanjiti mučninu?

Postoje stvari koje možete učiniti kako biste smanjili mogućnost pojave mučnine tijekom kretanja ili kako biste ublažili simptome nakon što počnu.

Evo što kažu stručnjaci:

Hidratizirajte se i pojedite nešto

"Dehidracija i glad mogu pojačati mučninu uzrokovanju bolešću kretanja ili povećati vjerojatnost da će se pojaviti", kaže Tuznik, a iako nema dokaza koji upućuju na to da neka određena hrana, uključujući kikiriki, može izliječiti mučninu kretanja, savjetuje se da pojedete manji obrok prije puta kako biste napunili želudac.

Pažljivo birajte svoje mjesto u prijevoznom sredstvu

Sjednite na suvozačko sjedalo u automobilu, uz prozor u avionu, u vlaku okrenuti prema naprijed ili na donju razinu broda kako biste izbjegli sjedala s većim pokretima.

Isprobajte akupresurne narukvice i naočale za mučninu

One pritišću akupresurnu točku P6, a liječnici tvrde da su se akupresurne narukvice pokazale izuzetno korisnima u ublažavanju mučnine, a unatoč tome što nema istraživanja koja podupiru tvrdnje da naočale protiv mučnine na uistinu pomažu, vrijedilo bi ih isprobati s obzirom na to da su relativno jeftine.

Izbjegavajte čitanje i telefone tijekom vožnje

Tuznik poručuje ljudima da izbjegavaju čitanje ili gledanje u nepokretni objekt poput mobitela za vrijeme boravka u prometu jer to pogoršava mučnine.

Foto: Shutterstock

Probajte s bombonom od đumbira

Adamian potiče pacijente da prije i tijekom putovanja uzmu bombon od đumbira jer je dokazano da pomaže kod mučnine prilikom kretanja.

Usredotočite se na gledanje ispred sebe

Može pomoći usredotočiti se na točku na horizontu nakon što se simptomi počnu pojavljivati.

Na taj ćete način smanjiti nagon za povraćanjem.

Pokušajte s lijekom koji se izdaje bez recepta

Mnogi ljudi piju Dramine prije putovanja brodom ili tijekom sličnih situacija, ali Tuznik preporučuje da ga prvo isprobate.

Lijek djeluje slično kao antihistaminik i može izazvati štetne simptome kod nekih osoba.

"Iako djeluje na smanjenje simptoma mučnine, može uzrokovati pospanost, vrtoglavicu, čak i smanjenu mentalnu budnost", napominje ona.

Foto: Shutterstock

Neki ljudi, posebno oni koji će putovati dulje vrijeme, možda će se htjeti posavjetovati sa svojim liječnikom o lijekovima koji se izdaju na recept. I Tuznik i Adamian vidjeli su da pacijenti imaju veliku korist od Scopolamina, kožnog flastera koji se može nositi iza uha do tri dana kako bi se spriječila mučnina i povraćanje uzrokovano mučninom, za koji kažu da je manje sedativan od drugih lijekova.

Višestruki pristup, kao što je upotreba dramina, slatkiša od đumbira i izbjegavanje čitanja u automobilu, daje najbolje rezultate.

"Ne bih rekla da ako samo uzmete lijekove možete zanemariti sve ostale čimbenike. Svaka od ovih stvari pomaže barem malo", kaže Adamian.

