Med i češnjak se godinama ističu zbog svojih zdravstvenih dobrobiti pa se često kombiniraju kako bi udvostručili njihovo pozitivno djelovanje na bolesti.

"Otkrila sam da možete ojačati imunitet i ublažiti simptome gripe uz kombinaciju češnjaka i meda tako što ćete im dopustiti da 'fermentiraju' zajedno", objasnila je blogerica McKenzie Wheeler za "Good Morning America".

"Kada se češnjak fermentira, njegove su dobrobiti pojačane", rekla je nutricionistica Rhian Stephenson u intervjuu za Vogue.

Hashtag #HoneyGarlic ima 40 milijuna pregleda na TikToku, a mnogi na taj način pokazuju na društvenim mrežama što im je pomoglo u jačanju imuniteta kako se ne bi razboljeli tijekom praznika. Neki su za med i češnjak rekli da su im promijenili život i da im je to novi omiljeni miks.

Med i češnjak najbolji lijek za prehladu

Utvrđeno je da med ima antioksidativne, antimikrobne, protuupalne, antiproliferativne, antikancerogene i antimetastatske učinke, tvrdi National Library of Medicine. Med je poznat kao sredstvo za suzbijanje kašlja, a kada se češnjak žvače ili zgnječi, proizvodi spojeve sumpora kao što je aliin, koji pomaže bijelim krvnim stanicama koje se bore protiv bolesti. Također proizvodi dialil disulfid i s-alil cistein, koji imaju antivirusna, protuupalna i antifungalna svojstva.

"Češnjak, koji se može unositi sirov, kao dodatak ili fermentiran - također jača imunitet kako bi spriječio ili smanjio težinu bolesti, uključujući običnu prehladu. Osim ljekovitih svojstava sirovog meda i češnjaka, može vam pomoći prirodna probiotička hrana, koja je odlična za zdravlje crijeva", rekao je dr. Raj Arora za Vogue.

Kako ih iskoristiti

Neki predlažu fermentaciju meda i češnjaka zajedno kako bi se iskoristile sve zdravstvene prednosti.

Wellness blogerica Wheeler preporučuje da dva do tri oguljena režnja češnjaka stavite u staklenku i prekrijete ih medom, a zatim promiješate. Lagano zatvorite staklenku kako biste izbjegli stvaranje pritiska tijekom fermentacije - i stavite je na hladno i suho mjesto otprilike tri do četiri tjedna prije nego što je počnete koristiti, piše New York Post.

