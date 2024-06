Liječnik Alex George iz Ujedinjenog Kraljevstva, koji je u studenom 2023. slavio što je godinu dana trijezan, upozorio je na opasnosti konzumiranja alkohola za određene pojedince.

Bivša zvijezda reality showa "Love Island", koji možete gledati na platformi Voyo, i zagovornik mentalnog zdravlja, oglasio se na Instagramu kako bi podijelio svoje osobne stavove o tome, naglašavajući kako mu je život postao bolji otkad je prestao piti alkohol. Rekao je da je u najboljoj formi u svom životu, psihički i fizički, otkako je prestao piti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Ovi ljudi su u riziku od konzumacije alkohola

Posebno je upozorio tri skupine ljudi na rizike konzumiranja alkohola. Savjetovao im je da se suzdrže ako je to moguće.

"Nemojte piti alkohol ako imate ADHD (poremećaj pažnje s hiperaktivnošću). Pijenje alkohola s ADHD-om je poput podlijevanja benzina na vatru. Pogoršava impulzivnost. Mnogi simptomi koje ne želimo su pojačani i uništava sve dobre stvari", objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objasnio je i negativan utjecaj alkohola na one koji pate od depresije: "Ako se borite s depresijom, nemojte piti alkohol. Ne radi se samo o tjeskobi. Ako pijete nekoliko večeri tjedno tijekom razdoblja od nekoliko tjedana i mjeseci, to može uzrokovati depresiju u vašem mozgu. To potiskuje dobru energiju i dobre osjećaje u mozgu."

Foto: Shutterstock

Na kraju je savjetovao da pojedinci koji imaju neispunjene ciljeve, osobito oni koji vjeruju da bi mogli biti bolji, također trebaju izbjegavati alkohol. "Treće, ako ne ostvarujete svoje ciljeve i težnje u životu ili ako se osjećate da ste 'zaglavili', alkohol može spriječiti da postanete osoba koja biste mogli biti i ostvariti svoj pravi potencijal. Nije uvijek tako, ali ako mislite 'jednostavno se ne mogu motivirati, ne mogu se probiti, ne mogu ostvariti svoje snove', zaboravite na alkohol. Probajte izdržati šest mjeseci i možda ćete vidjeti razliku. To je kod mene napravilo veliku razliku", rekao je George.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liječnik, kojeg je tadašnji premijer Boris Johnson imenovao ambasadorom mentalnog zdravlja mladih, i sam ima ADHD. Otkrio je zašto je trijezan: "Alkohol je užasna kombinacija s ADHD-om, nema stvarnih dobrobiti za naše fizičko ili mentalno zdravlje, a ipak pijem redovito. Počeo sam se pitati zašto to radim. Kao i kod svake veze, dobro je razumjeti kako nam služi i jesu li razlozi zbog kojih to radimo još uvijek relevantni ili od pomoći. I je li se dinamika promijenila."

"Većinu pogrešaka ili loših odluka koje sam napravio, napravio sam dok sam pio. Svađe s partnerima, prijateljima ili obitelji - pijenje. Gubitak telefona, novčanika ili ključeva", objasnio je, piše Mirror.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svatko zna da je s pijancima bolje ne imati posla. Sad to zna i Rojs nakon što se s njima družio 20 godina