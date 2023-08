1. Loše spavanje: "Jeste li se ikada probudili za ranojutarnji let i osjetili mučninu od gladi na putu do zračne luke? Poremećeni ciklus spavanja može utjecati na naš probavni sustav. To može uzrokovati osjećaj nelagode u želucu kad se ujutro probudite", rekla je dr. Johnston.