"Učinio mi je uslugu žvakavši mi nožni prst", rekao je David Lindsay (64) o slučajnoj dijagnozi koja mu je postavljena dok je spavao na kauču sa svojim buldogom Harleyem u blizini.

Drijemež umirevljenog građevinarca iz Cambridgea naglo je prekinut je nakon što je čuo kako njegova žena vrišti. “Spavao sam na kauču kada je moja žena ušla i viknula: ‘Dave, psić ti žvače nožni prst!’”, prisjetio se Lindsay koji se probudio i vidio krvavi batrljak na mjestu gdje mu je bio palac, prenosi NY Post.

Slomio i kost žvakanjem

Ispostavilo se da je njegovo 7-mjesečno štene toliko jako izgrizao palac da ga je slomio i ostavio nokat da visi poput ljudske igračke za žvakanje. "Moj psić mi je skoro potpuno sažvakao nožni palac!" - uzviknuo je zgroženi otac petero djece. "Sažvakao ga je do kosti i slomio je." Davidova supruga brzo je previla prst prije nego što je muža prevezla u bolnicu, gdje je saznao da ima infekciju zbog ugriza.

Britanac je tamo bio prisiljen ostati devet dana dok su mu liječnici intravenski davali antibiotike kako bi spriječili širenje na njegovu kost. Unatoč mučnom iskušenju, pokazalo se da je ugriz bio pravi blagoslov jer je doveo do šokantne dijagnoze.

Ispostavilo se da nema cirkulaciju u stopalima

“Zbog svega sam otkrio da mi je stopalo potpuno utrnulo, ništa ne osjećam”, uzviknuo je pacijent koji boluje od dijabetesa. Naknadni CT skenovi otkrili su da su Britancu začepljene dvije arterije, što ga je dovelo u opasnost od amputacije noge zbog nedostatka krvi u regiji.

Zahvaljujući Harleyevom masakriranju Lindsay se trenutno procjenjuje za stentove, koji bi otvorili arterije i vratili cirkulaciju u njegove udove.

Drugim riječima, gubitak nožnog prsta paradoksalno vjerojatno je spriječio da izgubi nogu. Lindsay je od tada naučio vidjeti smiješnu stranu situacije. "Morate se smijati tome", razmišljao je vlasnik, koji ne planira dati psa koji je ugrizao palac do kosti. "Čekam da saznam mogu li staviti stentove", rekao je Lindsay.

Ako ne zadržim palac, dat ću mu ga kao igračku

"Zadržat ću psa." Dodao je: "I ja ću pokušati zadržati nožni prst, ali ako ne, rekao sam doktoru da ga odreže i mogu mu ga odnijeti kući!"

Malo je vjerojatno da je Harley doista osjetio da je njegov vlasnik u opasnosti, međutim, psi su pokazali neobičan potencijal za otkrivanje bolesti. U svojoj knjizi "Doctor Dogs: How Our Best Friends Are Becoming Our Best Medicine", Maria Goodavage detaljno opisuje kako pas može nanjušiti niz medicinskih problema, od malarije do ranog stadija raka. U međuvremenu, prošle je godine nekoliko američkih saveznih država poslalo pse za otkrivanje virusa kako bi identificirali COVID-19 u školama i drugim ustanovama.