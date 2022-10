Ovo je simptom koji je tipičan za dijabetes tipa 1, kada se metabolizam brzo gasi. To se događa zato što nova energija ne dolazi u stanice, a tijelo misli da gladujete pa razbija proteine ne bi li osigurali neophodnu energiju. To dovodi do topljenja mišićne mase i iznenadnog gubitka kilograma, piše Telegraf.