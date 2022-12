1. Osjećat ćete se manje usamljeno: Ljudi su po prirodi društvena bića, a to čini najpopularniji sport na svijetu sjajnom prilikom za povezivanje s drugima i pronalaženje zajednice. Carrie Wyland, psihologinja sa Sveučilišta Tulane u New Orleansu, kaže da postoje čak dva glavna razloga za to. Prvi razlog je taj što vam navijanje za momčad omogućava da se osjećate povezani s nečim većim od sebe. "Navijanje za naše omiljene momčadi daje nam osjećaj identiteta", objašnjava. Ovaj društveni identitet izgrađen je na malim grupama koje ste formirali ili s kojima ste se povezivali tijekom života. Kada ste duboko povezani s grupom, vaše osobno ja prelazi u veću cjelinu, stvarajući dublji osjećaj povezanosti s drugima. Drugi razlog je kolektivna radost. Bez obzira na to gledate li utakmice sa svojom obitelji ili idete sami u kafić, vaše tijelo doživljava jake emocije kao što su sreća i uzbuđenje, kada svjedočite događaju poput postizanja gola vašeg tima. "Kada doživimo i podijelimo te pozitivne osjećaje s drugim ljudima koji također gledaju utakmicu, to nam zapravo omogućuje da pojačamo te emocije i imamo veće emocionalno iskustvo'', dodaje Wyland.