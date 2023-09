Ekonomist Aleksandar Stevanović i profesorica fizikalne kemije Svetlana Stanišić sudjelovali su u raspravi na Kurir TV-u o dugovječnom životu i iznijeli prilično zabrinjavajuće podatke.

"Ne volim plašiti ljude, danas živimo bolje nego ikad u povijesti ljudske vrste. Što se tiče očekivanog životnog vijeka, živimo ga, u prosjeku ljudi žive 75 godina", rekla je Stanišić, ali je upozorila:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša djeca će vjerojatno biti prva generacija koja će živjeti kraće od svojih roditelja. To je zbog pretilosti, neurednog načina života, prevelikog stresa, nedostatka sna, nedostatka tjelesne aktivnosti i onečišćenja zraka. Ljudi kod nas imaju tri do pet kilograma više nego prije, a to dugujemo prerađenoj hrani.", istaknula je doktorica znanosti.