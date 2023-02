Srpkinja koja je željela ostati anonimna za srpski Nova.rs podijelila je agoniju koju živi već dvije godine nakon što je otkrila da boluje od raka dojke. Stravično, karcinom je bio potpuno sporedan problem; žena je gotovo umrla zbog plastične operacije i izvlačenja novca u privatnoj klinici.

'Skupila sam sav novac koji imam jer nisam mogla čekati'

Imala je 44 godine kada je s prijateljicom slučajno, bez prethodnog plana, ušla u mobilni mamograf. “Bila je 2021. i korona je još harala, a ja sam saznala da imam rak lijeve dojke. Na Institutu za onkologiju su mi napravili biopsiju, a liječnica koja me je primila u međuvremenu se razboljela od covida i otišla na bolovanje. Uplašena i istraumatizirana gužvom, čekanjem i nedostatkom liječnika, skupila sam svu ušteđevinu i otišla na operaciju u jednu privatnu kliniku. Nisam mogla riskirati čekati, da bolest uzme maha i da umrem na listi čekanja. Operirana sam u privatnoj bolnici, a rekli su mi da se implantat može ugraditi odmah nakon operacije”, priča J. J. kako su izgledali prvi dani.

Uputili su je liječnici B.R. za koju su svi tvrdili da je izvrsna plastična kirurginja i da će joj pomoći.

“Bila je to jedna simpatična, lijepa i lijepo odjevena žena, koja me odmah pitala: ‘A što ćeš s drugom dojkom?’. To je potencijalna bomba za vas'. Mislila je na zdravu, desnu dojku. Plašila me da će se i druga razboljeti i da treba obje izvaditi i staviti implantate. Uplakana sam otrčala kući, a nakon razgovora s mužem i djecom odlučila sam obje 'očistiti'. Nazvala sam je nakon nekoliko dana i rekala joj da sve operira. Operacija je obavljena 1. veljače 2022. godine“, prisjeća se J. J. Nakon operacije u privatnoj klinici, liječnica je zakazala kontrole na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Počele se otvarati rane zbog loše drenaže

“Bilo mi je čudno da nakon privatne ustanove idem kod iste doktorice u državnu, ali sam je poslušala. Tamo sam upoznala žene čiji se rak vratio u drugu dojku, pa sam bila sretna što sam obje odstranila. Doktorica je naglasila da će od tog dana samo ona biti moj doktor i da se više nikome neću morati obraćati”, kaže.

Međutim, situacija se ubrzo mijenja. “Vrlo brzo su se počele otvarati rane na grudima gdje je ugradila implantate. To je bila posljedica loše drenaže. Sve je radila bez rukavica, a ja na to nisam reagirala, jer sam joj vjerovala i mislila da je sve što radi za moje zdravlje. Od trenutka kada su implantati pukli, imala sam temperaturu, non-stop, danima.

Govorila mi da popijem paracetamol i seksam se s mužem

Umirivala me da će rane zarasti, da popijem paracetamol i čekam. Konzultacije je zakazala za 10. ožujka i tada izjavila da obje dojke zarastaju bez ikakvih problema, a na moje pitanje koju terapiju da primijenim, odgovorila je: 'Seksajte se sa svojim mužem', na što sam ja odgovorila: 'Nemam vremena za svog muža, od toliko seksa u bolnici'. Od 15. veljače grudi su mi curile, natekle, plave, a onda kao da su počele truliti. Imala sam osjećaj da će eksplodirati”, s bolom u glasu priča.

'Gledale liječnicu k'o Boga, a ona ih sredila'

Nažalost, nije bila jedina. “Dolazilo je više napaćenih žena, koje su ovu liječnicu B.R. gledale kao Boga, a ona ih je ‘sredila’. Iako im je bilo loše, implantati su im pucali, nisu joj smjeli, a ni željeli proturječiti. Liječnica je bila vrlo uvjerljiva, manipulativna i zapovjednička. Stalno mi je govorila da kupujem razne kreme koje skupo koštaju, a ja sam svako jutro išla taksijem do Zavoda, jer nisam imala snage ući u autobus, da me ona masira i pokušava "pokriti" problem. Sve sam to skupo platila, i zdravstveni i financijski. Krajem ožujka mi je uzela briseve dojki i pokazalo se da imam bakteriju pseudomonas, koja se često javlja u bolnicama. Uporno sam joj govorila da se stvara gnoj, da miriše slatko a ne smrdljivo, što je čudno. Kasnije sam saznala da je to pseudomonas koji ima sladak miris. Doktorica nije odstupila od svojih metoda i rekla mi je da se sve može izliječiti”.

'Ljepila mi šavove, masirala grudi , a gnoj je stalno curio'

Svaki drugi dan J. J. je išla na previjanje. “Čak me je zamolila da kupim naljepnice koje se lijepe na šavove pa mi ih zalijepila na grudi koje su se naravno opet otvorile. I dalje sam dolazila svako drugo jutro, jedva sam hodala od bolova, temperatura nije padala, a gnoj je stalno curio. Bila sam sve slabija i kad više nisam mogla izdržati, molila sam je da mi izvadi implantat iz desne dojke, gdje su se razvile bakterije, ali i iz lijeve u koji je umetnula titansku mrežicu koja mi je smetala. Vrištala sam da želim imati muške grudi, da me ne zanimaju dekoltei, da mi više ne trebaju implantati, da samo želim normalno živjeti i da bolovi konačno prestanu”, prisjeća se najtežih dana J.J. Liječnica se složila i konačno joj zakazala vađenje implantata za kraj ožujka 2022.

Poslala ju u državnu bolnicu, ali rekla joj da šuti - i uzela još 800 eura

“Pitala sam je da li da dođem kod privatnika, ali je rekla da ne, ali će to biti urađeno na Zavodu, jer bi me privatno koštalo 2500 eura, a na Zavodu će to biti urađeno za 800 eura. Bila sam presretna što će ih konačno izvaditi i što ću proći jeftinije, ne shvaćajući da mi naplaćuje uslugu u državnoj ustanovi, iako sam zdravstveno osigurana. Naglasila mi je da nikome u Institutu ne govorim da me je prije privatno operirala, kako ne bismo imali problema. Novac sam joj dala dok smo bile u sobi, kada su sestre nakratko otišle, a mi ostale same”, kaže ova žena koja se i dalje bori sa okrutnom bolešću. Kad su implantati uklonjeni i usluga naplaćena, J.J. konačno traži drugo mišljenje.

'Moja greška što sam bila uplašena i nikom nisam prijavila'

“Ona je čudovište. Toliko mi je isprala mozak da nisam smjela ni pitati druge liječnike za mišljenje, jer mi je stalno govorila da uprava Zavoda ne smije saznati da me operirala privatno, a potom me prebacila u državnu bolnicu. Moja greška je bila što nikome nisam prijavila problem s doktoricom i liječenjem, jer sam bila uplašena, a kad sam završila s njom, samo sam otišla da se više nikada ne vratim i da je ne vidim. Zbog straha od zabrane rada nikada nisam tražila mišljenje drugih liječnika. Tek kasnije sam saznala da se implantati moraju hitno izvaditi, kada je dijagnosticirana bakterija pseudomonas, jer tkivo trune dok ga bakterije izjedaju, a ona me tjednima mučila flasterima i masažama. Ta bakterija stvara 'džepove' oko implantanata i nema drugog rješenja osim trenutnog uklanjanja, a ona ih je pod svaku cijenu htjela zadržati”, naglašava J. J.

Nisam umrla od raka, ali sam mogla umrijeti od sepse zbog nesavjesnog liječenja, zaključuje s uzdahom.

“Nakon našeg posljednjeg susreta napisala sam joj da novac koji sam joj dao potroši na zdravlje. Moj mozak nije mogao pojmiti da netko može biti tako nemoralan i beskrupulozan, igrati se životima žena oboljelih od raka. Doktori kod kojih sam bila nakon vađenja implantata bili su zgroženi mojim stanjem. Krajem 2022. godine, opet kod drugog liječnika, naravno, napravila sam rekonstrukciju i lijeve i desne dojke te su mi ugrađeni novi implantati”.

'Nemoć kad si bolestan je zaista strašna'

Nisam znala da mogu isplakati toliko suza, prisjeća se i nastavlja: “Ne zato što sam se bojao smrti, nego sam samo želio da agonija prestane, ali nemoć i sljepoća kada je čovjek bolestan su strašni. Nikad prije nisam imala iskustva s 'igračima' poput nje, ali sada dobro znam kako ću postupiti i želim savjetovati žene koje se razbole, upozoriti ih da ne završe kao ja. Žene moraju znati da će neki liječnici pokušati njima manipulirati i izvući novac od njih. Moraju se pripaziti neznalica, jer ih je puno, i dobro ih se raspitati prije nego što uđu u nečiju ambulantu, jer koliko je važan onkološki kirurg za ovu vrstu bolesti, toliko je važan i plastični kirurg, koji nastavlja voditi pacijenta“, naglašava J.J.

Prozvana liječnica nije htjela pojasniti svoju stranu priče . Kako piše Nova.rs, nije porekla da je uzela novac, kao ni da je protokol liječenja bio pogrešan, ali na pitanje novinara da pacijentica možda izmišlja, zbunjeno je odgovorila:

"Nisam to rekla. Ne uzimam novac. Nemam komentar”, rekla je ova specijalistica plastične rekonstruktivne kirurgije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.