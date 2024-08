Chris Byrne (66) preživio je rak i savjetuje ljudima da potraže pomoć ako primijete neobične čireve u ustima. Nakon što je uočio neobičan čir na jeziku, Chrisu je nekoliko tjedana kasnije dijagnosticiran rak usta.

"Sjećam se da mi je žena rekla da to trebam pregledati pa sam otišao svom zubaru koji me uputio na pregled glave i vrata u lokalnoj bolnici. Tada nisam bio siguran što je to, ali nikad nisam posumnjao na rak", rekao je za Bristol Live.

Nakon biopsije na njegovom jeziku, potvrđen mu je rak. Bio je podvrgnut operaciji koja je trajala deset sati, a tijekom operacije mu je odstranjen dio jezika i nekoliko limfnih čvorova. Chris je imao je veliku sreću što je rak otkriven rano jer je tako izbjegao radioterapiju nakon operacije, a nevjerojatno je da su mu liječnici uspjeli rekonstruirali jezik koristeći kožu s njegove podlaktice.

"Ponosan sam na ožiljak na ruci i svoj novi jezik. Podsjetnik je da sam učinio pravu stvar i nisam oklijevao posjetiti svog zubara", kaže Chris.

Osnovao dobrotvornu organizaciju

Njegova priča dovela ga je do suosnivanja dobrotvorne organizacije "The Swallows" za borbu protiv raka glave i vrata, s ciljem pružanja podrške oboljelima i njihovim obiteljima koji se bore s vlastitim bitkama koje dolaze s oboljenjem od raka.

Šest godina nakon dijagnoze, Chris iz Bewdleyja u Worcestershireu sada je potpuno oslobođen od raka, a u suradnji koja spašava živote, Chris dijeli svoju priču kao partner NHS-a s Asdom kako bi dodali vitalne zdravstvene savjete putem tuba paste za zube i bočica vodice za ispiranje usta, pozivajući ljude da odmah posjete svog liječnika opće prakse ili zubara nakon što uoče bilo kakve znakove koji ukazuju na rak u ustima. Počevši od ovog mjeseca, Asda će uključiti smjernice NHS-a na pakiranje proizvoda za oralnu njegu, omogućujući da ove ključne informacije budu dostupne u više od 500 Asdinih trgovina diljem zemlje.

Ova inicijativa nastoji podići svijest i potaknuti potencijalno rane preglede.

"Tako sam zahvalan što nisam ignorirao taj čir u ustima i otišao na pregled. Govor mi je dobar i ožiljci na vratu jedva su primjetni. Sada shvaćam koliko je važno poznavati svoje tijelo i potražiti pomoć ako primijetite nešto što nije normalno za vas. Zato su poruke na pasti za zube i vodi za usta toliko važne."

Foto: shutterstock

Simptomi raka usta

Simptomi koji ukazuju na rak usta nisu samo bijele ili crvene mrlje u ustima, već mogu biti:

kvržice u ustima

otekline na vratu koje se ne povlače nakon tri tjedna

poteškoće s gutanjem, žvakanjem ili artikulacijom čeljusti ili jezika

utrnulost u ustima

dojam začepljenja u grlu

dugotrajni bolovi

promjena glasa koja traje više od šest tjedana

bilo kakva iznenadna nestabilnost zubi

Unatoč činjenici da ti simptomi često mogu proizaći iz manje ozbiljnih stanja, hitno savjetovanje sa zdravstvenim radnicima je ključno jer rana dijagnoza značajno povećava vjerojatnost uspješne intervencije.

Nacionalni klinički direktor NHS-a Engleske za rak, profesor Peter Johnson, rekao je: "Rano otkrivanje raka usne šupljine može pomoći u spašavanju života i ovo novo partnerstvo s Asdom bit će ključno u podizanju svijesti o znakovima i u podršci ambiciji NHS-a da dijagnosticira više vrsta raka. Postavljanjem poruka o zdravlju na proizvode kao što su paste za zube i bočice za ispiranje usta koje ljudi svakodnevno koriste, potičemo ljude da budu oprezni u pogledu mogućih simptoma raka usne šupljine i da se rano pregledaju", rekao je nacionalni klinički direktor NHS-a Engleske za rak, profesor Peter Johnson i dodao:

"Kao i mnogi drugi oblici raka, rak usne šupljine ima mnogo bolju prognozu ako se otkrije rano, a podizanje svijesti je ključni korak. Iako mnogi od ovih simptoma neće biti uzrokovani rakom, ohrabrujemo sve koji imaju bilo kakvu zabrinutost da se jave i kontaktiraju zubara ili liječnika opće prakse."

Pretežno pogađa muškarce

Prema Zakladi za rak usne šupljine, ova se bolest nalazi na osmom mjestu najraširenijih vrsta raka u Ujedinjenom Kraljevstvu, s više od 11 700 novih dijagnoza svake godine. Pretežno pogađa muškarce, dvostruko češće nego žene, a gotovo osam od deset slučajeva (78%) dijagnosticira se kod osoba u dobi od 55 godina i više.

"Ponosni smo što smo pokrenuli ovu suradnju s NHS-om podižući svijest o raku usta i grla na naše proizvode za oralnu higijenu robne marke, uključujući vodicu za usta i pastu za zube. Asda prodaje više od dva milijuna ovih svakodnevnih artikala svake godine, tako da ova mala promjena na našem pakiranju znači da možemo napraviti veliku razliku u poticanju kupaca da budu svjesniji i da istaknu što bi trebali učiniti ako pronađu bilo kakve nove ili neobjašnjive promjene", kaže Sam Dickson, Asdin potpredsjednik za komercijalnu strategiju, operacije i vlastiti brend.

