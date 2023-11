Alexandra Bowles, iz Brentwooda u Essexu, probudila se s jakom glavoboljom te je bila uvjerena kako je to posljedica mamurluka s obzirom na prethodnu večeru i piće koje je podijelila s prijateljima, a veći dio vikenda provela je kod kuće u nadi da će se osjećati bolje.

Foto: Shuutterstock Foto: Shuutterstock

No, tada je 23-godišnja Alexandra imala tako jake glavobolje da ih je usporedila s osjećajem nestanka cijele polovice glave, piše Essex Live.

Nešto nije bilo u redu

"Provela sam petak navečer večerajući i družeći se s prijateljima, a sljedeći dan osjećala sam se grozno. Popila sam nekoliko G&T-ova, pa sam svoju glavobolju pripisala mamurluku. Kada sam pokušala otići u kupovinu, osjećala sam se toliko loše da sam morala sjesti. Tako da sam ostatak vikenda provela kod kuće, sve više se osjećajući loše, imajući jedinu želju da bol u glavi nestane. Nisam otišla na posao u ponedjeljak i kada sam te večeri razgovarala s prijateljem, rekla sam joj da se osjećam kao da mi je pola glave nestalo. To je jedini način na koji sam to mogla opisati. Te sam noći također povratila. Teško je objasniti koliko je to bilo strašno. Moja unutarnja intuicija mi je govorila da nešto nije u redu i da je to više od mamurluka, ali sam unatoč tome nastavila razmišljati da će to brzo proći", prisjetila se djevojka svog strašnog iskustva.

Foto: Shuutterstock Foto: Shuutterstock

Kada je njezina čistačica došla sljedeći dan i primijetila da Alex brka riječi i ne govori smisleno, završila je u bolnici, gdje su joj liječnici otkrili kako ima ugrušak i krvarenje u mozgu, što ju je ostavilo nesposobnom za čitanje, pisanje, razumijevanje i normalan govor.

Njezina je majka doživjela istu sudbinu

Sada 32-godišnja Alex još uvijek vodi borbu s umorom i razumijevanjem, a bila je šokirana kada je četiri godine nakon njezinog moždanog udara, njezina majka proživjela jednako traumatično iskustvo kao i ona.

"Bila sam kod kuće kada sam dobila poziv od brata koji mi je rekao da je mama imala moždani udar te da je završila u bolnici. Večer prije toga imala je glavobolju dok je pripremala catering za događaj, a netko je primijetio da ima problema s izgovaranjem riječi. Kada sam je vidjela, shvatila sam da ima sličan problem kao i ja nekoliko godina prije. Borila se da pravilno izrazi riječi i osjećala se tužno i poraženo. Mogla sam razumjeti kako se osjeća", prijetila se još uvijek vidno šokirana Alex.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Kada sam imala moždani udar, osjećala sam se vrlo zbunjeno s velikom slabošću u desnoj nozi i ruci. Neko se vrijeme nisam mogla sjetiti da imam obitelj i prijatelje, pa sam morala ostaviti poruke u kuhinji kako bih se podsjećala da jedem. Još uvijek imam teškoća. Ako se umorim, mogu posrnuti jer mi desna noga postane troma. Također se vrlo lako zbunim", tvrdi njezina majka Karen.

