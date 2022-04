Kada je Melissa Ursini počela dobivati ​​bolove u trbuhu u razdoblju prije menstruacije, nije puno razmišljala o tome.

Početak neugodnosti

37-godišnjakinja je u siječnju 2021. počela dobivati ​​nasumične bolove u području trbuha. U razgovoru za The Sun, Melissa, koja živi u Kaliforniji, SAD-u je rekla da su ti bolovi podsjećali na trudove.

Nastavili su se šest mjeseci te je na kraju Melissa potražila pomoć liječnika.

Majka jednog djeteta Melissa kaže da joj je trebalo oko šest mjeseci da posjeti liječnika nakon prvih problema.

“Nisam često išla liječnicima, bila sam osoba koja nikad nije bila loše ili prehlađena. Čak i tijekom trudnoće sam bila dobro", rekla je Melissa.

Dijagnoza

Nakon što su joj dijagnosticirali razne probleme, od zatvora pa čak i parazita, voditeljica zapošljavanja bila je šokirana kada joj je konačno dijagnosticiran rak debelog crijeva drugog stupnja u srpnju 2021.

Rak debelog crijeva poznat je kao kolorektalni karcinom i oko 34.000 ljudi dobije dijagnozu svake godine u Velikoj Britaniji. U SAD-u oko 18.000 ljudi mlađih od 50 godina oboli od raka debelog crijeva svake godine, kaže American Cancer Society.

Još uvijek nije poznato što je uzrok kolorektalnog karcinoma, ali različite studije sugeriraju da je učestalost raka crijeva veća u zemljama u kojima ljudi jedu prehranu bogatu mastima i malo vlakana. Ranije je također utvrđeno da veliki unos alkohola, osobito piva, također može biti povezan.

Samo nekoliko dana prije dijagnoze Melissa je rekla da je bolesna.

“Smrdjelo je na proljev i bilo je smeđe boje, kao da sam kakala iz usta”, rekla je.

Učestali bolovi i problemi

“Bolovi u trbuhu su se javljali i ponekad bi malo oslabili oko menstruacije. Prvo su se javljali svaka tri tjedna, a onda su se povećavali na dva, na jedan, sve dok me većinu dana nije boljelo. Mislila sam da je to možda povezano s mojim reproduktivnim zdravljem ili da sam čak rano prolazila kroz menopauzu”, rekla je ona.

U travnju 2021. je posjetila svog opstetričara-ginekologa koji joj je radio ultrazvuk mjehura i reproduktivnih organa. Nalazi su bili čisti pa je Melissa nastavila ići na posao, ali bol se pogoršala i ubrzo je Melissa izgubila apetit.

Melissa e objasnila: “Nedavno sam obavila neke stomatološke zahvate i dali su mi amoksicilin protiv bolova, ali sam imala gadnu reakciju na to i povratila sam. Jedna od nuspojava amoksicilina su oštri grčevi u trbuhu pa sam mislila da je to. Otišla sam na hitnu pomoć, oni su mi dali neke lijekove protiv grčeva da ih ponesem kući.”

Lijek je neko vrijeme pomogao, ali se bol opet vratila.

U lipnju je to postalo previše za Melissu. Zvala je na posao i rekla da je bolesna i zamolila mamu da odvede njezinu kći Regan (7) u školu.

“Opet sam otišla na hitnu pomoć i oni su mi pregledali krv i rekli: 'Znam što imaš, samo zatvor'. Bila sam toliko šokirana jer sam jedva mogla nešto pojesti pa nisam baš išla na WC. Doktor mi je rekao da je to razlog zašto imam tolike bolove i rekao mi je da mi ne želi napraviti CT jer sam bila jako mlada te da postoje jako male šanse da imam rak”, objasnila je.

Nastavak problema i pregleda

Melissa je ponovno poslana kući, ali se 18. lipnja vratila kada je bol ponovno postala jaka.

Ovaj put je liječnik napravio CT bez kontrasta, kontrast je kada je snimka osvijetljena kako bi se otkrio bilo kakav rak.

Melissa je rekla: “Rekli su mi da imam IBS (sindrom iritabilnog crijeva), ali bol je bila po cijelom trbuhu. Rekli su mi da ne mogu objasniti grčeve.”

Do 3. srpnja Melissino stanje se pogoršalo. Za sebe je rekla da je otvorena i brbljava osoba, ali se nije tako osjećala.

Zatim je dodala: “Morala sam ponovno ići liječnicima i ovaj put su mi rekli da imam parazita. Rekla sam im da nisam bila nigdje zbog Covida i poslali su me kući s antibioticima. Do tog trenutka sam već bila bolesna i smrdilo je jako loše. Bilo je smeđe i smrdilo je na proljev, a pretpostavljam da je tehnički i bio.”

Otkriven rak

Srećom, nazvala je svog šogora koji je radio u bolnici udaljenoj oko sat vremena vožnje i rekao joj je da dođe i da će ju njegov tim pogledati. Vozio ju je suprug Dominick (37), koji radi kao električar.

Zatim je rekla: “Ovdje su napravili još jedan CT i tada su vidjeli masu koja me ometala, zbog čega nisam mogla na WC. Samo sam se nekako isključila i sve što sam čula je bila riječ 'opstrukcija'. Nisam šašava osoba, ali u tom trenutku nisam nikoga mogla čuti i tek kada je kirurg došao sam shvatila da je masa rak."

U Melissinom crijevu je rasla masa i to je uzrokovalo bol.

Hitna operacija

5. srpnja je Melissa primljena u bolnicu i dan kasnije je obavila kolonoskopiju. 7. srpnja se morala pripremiti za operaciju i popiti tekućinu koja će joj pomoći da se očisti.

Konačno je operirana 8. srpnja kada su joj liječnici izvadili sedam centimetara crijeva i 56 limfnih čvorova. Uspješno su uklonili sve znakove raka i Melissa je puštena iz bolnice pet dana kasnije.

Sada ima ožiljak od 17 cm na trbuhu za koji kaže da je dio nje koji pokušava prigrliti.

Oporavak

Melissa je dodala: “Još sam u šoku i ne mogu vjerovati da mi se to dogodilo. Mislila sam da sam premlada za rak debelog crijeva. Mislila sam da bi se to dogodilo, ako bi se to dogodilo, onda bi to bio rak dojke ili jajnika.”

Dok se oporavlja, Melissa se liječi u City of Hope, jednoj od najvećih organizacija za istraživanje i liječenje raka u Sjedinjenim Državama. Pohvalila je tamošnje osoblje koje joj je pomoglo da stane na noge.

Rekla je: “U početku nisam mogla ništa učiniti, čak nisam mogla ni oprati kosu, ali sada sam se prilično vratila u normalu i ponovno vježbam. Čak sam išla na bordanje sa svojim mužem za našu godišnjicu u listopadu”, piše The Sun.