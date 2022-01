Ova manekenka je napomenula da se cijeli život bori s kilama. Glavni krivac za njezino debljanje je slatko, na što je i danas jako slaba, ističe u knjizi. Međutim, riješila je i taj problem! "Čokolada ide s gostima", kaže Maye koja čim dobije nešto bombonjeru ili čokoladu od nekoga kaže: "Ponesi to ili ću sve to pojesti". Autorica ističe da nikada sebi ne kupuje slatkiše jer će ih potamaniti, a ako dobije čokoladni poklon, odmah ga prosljeđuje dalje ili vrati. "Ne dolazite u iskušenja", to je veliki korak ka vitkom tijelu.