Fizijatar dr. Miloš Obrenović otkrio je kako prepoznati oboljenje živaca, neuropatiju. Između ostalog, odgovorio je na pitanje jesu li grčevi u nogama, peckanje ili trnjenje problem na koji bi trebalo reagirati ili ga jednostavno zanemariti, piše Mondo.

Internist i specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Obrenović u RTS Ordinaciji otkrio je simptome neuropatije.

"Imate neke tegobe ili osjećaje za koje ne vidite neki objektivni razlog. Jasno, ako imate neku ozljedu, nešto se dogodilo, opekli ste se, normalno je da osjećate bol i žarenje, to nije neuropatija. Ali ako imate bol, a nemate uzrok, onda znači da postoji oboljenje samog živca. Ako imate prenaglašenu reakciju, pri dodiru, koji bi trebao biti sasvim normalan, vi osjećate bol, što se naziva alodinija, a to je već oboljenje", istaknuo je.

"Ako imate osjećaje trnjenja, peckanja, žarenja, zatim iznenadno probadanje, kažu 'kao da me je udarila struja', naglu kratku bol sekundu, dvije, to je neuropatija, treba razmišljati što je uzrok i obratiti se liječniku", objasnio je dr. Obrenović te je otkrio koji se liječnici specijalisti bave liječenjem neuropatija.

Da bi se postavila dijagnoza, potrebno je proći jedan pregled. Neurolozi su tu na prvom mjestu, kao i fizijatri. Pacijenti se vrlo često obrate prvo fizijatru, pošto neuropatije počinju obično prvo u rukama i nogama. Može se dogoditi i da se pacijenti obrate i ortopedu, internisti i endokrinologu, jer vrlo često, jedna od najčešćih neuropatija je dijabetička neuropatija", dodao je fizijatar.

'Deficit vitamina B6 može dovesti do oštećenja živaca'

Dr. Obrenović je rekao da postoji i jedna podgrupa neuropatija koje se nazivaju autonomne ili vegetativne, kada postoji oštećenje živčanog sustava. To su simpatikus i parasimpatikus, i prve tegobe mogu biti poremećaji srčanog ritma, ubrzani srčani rad, zatim nestabilan krvni tlak, vrtoglavice, također postoje i probavne tegobe, kao i urološke tegobe, ovisno o segmentu vegetativnog živčanog sustava koji je pogođen i, na kraju, čak i seksualne disfunkcije.

"Deficit vitamina B6 može dovesti do oštećenja živaca, ali i hipervitaminoza B6 može dovesti do oštećenja živaca kod korištenja nekih suplemenata, što je danas moderno, u nekoj rekreaciji, sportu, uzimanje suplemenata bez neke kontrole i bez nekih ozbiljnih mjerenja", rekao je fizijatar.

"Bilo je neuroloških komplikacija kod koronavirusa, znači bilo je onih koji su imali epileptičke napade, pa su kao takvi tretirani da bi se poslije dokazalo da nisu epileptički napadi. Bilo je kardiovaskularnih komplikacija, ne samo tromboza, nego poremećaji ritma i svih drugih stvari koje smo spomenuli", istaknuo je dr. Obrenović i dodao da HIV proizvodi neuropatiju, zatim varicella–zoster virus (VZV). Kod herpesa se javlja neugodna bol koja može ostati simptom i nekoliko mjeseci poslije preležane infekcije.

Što se tiče dijabetesa, posebno dijabetes tipa 2, može se kontrolirati prehranom, fizičkom aktivnošću i uzimanjem lijekova. Dijabetička polineuropatija je uzrokovana oštećenjem malih krvnih žila.

Jako je važan razgovor s pacijentom

"Kod dijabetesa najčešće se osjeća onaj klasični periferni tip, to je znači, osjećaj žarenja, to se opisuje kao dijabetička polineuropatija kao čarape dokoljenice, pacijent počinje osjećati, znači od prstiju, pa do potkoljenice promjenu senzibiliteta, utrnulost, hipersenzibilitet ili hiposenzibilitet i ona može biti simetrična, najčešće na oba ekstremiteta", rekao je dr. Obrenović.

"Može biti i asimetrična, to se isto događa i s rukama, znači, ide od periferije prema gore, kao da imate rukavice i da vam prsti trnu, da imate osjećaj promijenjenog senzibiliteta, na dodir da osjećate bol ili da ne osjećate dovoljno uopće i da nemate dovoljnu koordinaciju, kontrolu nad pokretima", objasnio je fizijatar i dodao da se dijabetička polineuropatija može razviti i na graničnim vrijednostima šećera u krvi.

Što se tiče uklještenja lumbalnog i cervikalnog živca, to su mehaničke ili traumatske neuropatije i nastaju kao posljedica degenerativnih promjena na kralježničnom stupu i pacijenti osjećaju da im trnu prsti ili osjećaju kao nedostatak snage u nogama. To se može liječiti mnogim metodama, samo treba djelovati na vrijeme.

"Apsolutno kod neuropatija, naravno i kod drugih stanja, ali kod neuropatija je jako važan razgovor s pacijentom, znači, što mi kažemo, anamneza, zatim elektromioneurografija, to je nešto što apsolutno može pokazati na kojoj razini je koji tip oštećenja, pošto to može ličiti na sve druge, recimo ove koje smo spomenuli, cervikalne i lumbalne radikulopatije, znači, morate izvršiti određene pretrage, magnetsku rezonancu, snimanja, skener itd., da biste točno znali razinu i gdje i kako djeluje", rekao je dr. Obrenović.

"Primjenjuju se raznovrsni lijekovi iz raznih grupa. Ono što se danas, najčešće primjenjuje, to su pregabalin to je antikonvulzivni antiepileptik. Kod neuropatija je to lijek izbora, ali to je lijek koji daje dosta komplikacija, neželjenih efekata i pacijenti ga nerado uzimaju, jer ga teško podnose. Nekada je potrebna trajna suplementacija, nekada je potrebno i trajno liječenje koje suprimira određene tegobe i ne možete prekidati tu terapiju", rekao je dr. Obrenović i dodao da se ne može jednim lijekom riješiti problem, već je potrebno vratiti se zdravim navikama, pravilnoj prehrani, fizičkoj aktivnosti i odlaziti na vrijeme na spavanje.