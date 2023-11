Hladno vrijeme ima svojih negativnih strana, a to su gripa, prehlada, manjak sunca. Zima je povezana nizom zdravstvenih problema, uključujući probleme s kosom.

Veća je vjerojatnost da će ljudima opadati kosa u hladnijim mjesecima, upozoravaju farmaceuti. Doktor Abas Kanani istaknuo je da se prekomjerni gubitak kose zimi uglavnom javlja zbog suhog zraka vani koji uništava svu vlagu iz vlasišta i čini ga suhim.

"Suha kosa i suho vlasište zajedno mogu izazvati lomljenje, stanjivanje i gubitak kose. Simptomi suhog vlasišta uključuju iritaciju, svrab i ljuštenje", napominje on. Činjenica je da većina ljudi gubi oko 50 do 100 vlasi dnevno, a da to ne primijeti. Također, dr. Kanani ukazuje i na to da nizak nivo vitamina D u tamnijim mjesecima također doprinijeti trendu opadanja kose u zimskim mjesecima.

"Tijelo stvara vitamin D iz direktne sunčeve svjetlosti na koži kada je na otvorenom, ali između listopada i početka ožujka ne proizvodimo dovoljno vitamina D iz sunčeve svjetlosti. Nedostaci vitamina A, B, C, D i E, isto tako su povezani su sa gubitkom kose", dodaje on.

Šamponi i drugi proizvodi za kosu još jedan su od uzročnika prekomjernog opadanja kose, dok je učestalo pranje ključni pokretač suhog vlasišta. Zato, budite sigurni u sastojke koji se nalaze u vašem šamponu i ostalim preparatima za kosu.

I ne brinite, zimsko linjanje je uglavnom privremeno, osim ako nije povezano s ozbiljnijim zdravstvenim stanjem, kao što je alopecija. Od alopecija pati i glumila Jada Pinkett Smith, piše Espreso.

