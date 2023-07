Ono što su liječnici otpisali kao infekciju uha kod tinejdžera iz Ujedinjenog Kraljevstva ispostavilo se kao izuzetno agresivan tumor mozga koji ga je, nažalost, ubio ubrzo nakon što je otkriven. Sada majka Claire Kavanagh potiče druge roditelje da ozbiljno shvate svaki simptom nakon što je izgubila svog 19-godišnjeg sina. poptuno zdravog i u formi koji je volio igrati nogomet i družiti se s prijateljima. "Gubitak njega uništio mi je život", rekla je Kavanagh iz britanskog Suffolka. "Ne želim da se drugim obiteljima dogodi ista bol."

Niall Kavanagh potražio je medicinsku pomoć nakon što se srušio na nogometnoj utakmici u rujnu 2021. godine. "Zapravo je otišao kod dežurnih liječnika u bolnici Addenbrooke dvije uzastopne subote", rekla je njegova očajna majka. "Ali pregledan je i poslan kući s sumnjom na virus ili infekciju uha.", prenosi NY Post.

Odjednom nije mogao govoriti

Kavanagh je rekla da su se Niallovi simptomi brzo pogoršali. Njen obično aktivan i komunikativan sin počeo je zaboravljati da je razgovarao s njom. Zakazala mu je termin kod liječnika, ali on nikada nije stigao do tamo. Niallovo stanje rapidno se pogoršalo do te mjere da nije mogao hodati niti govoriti, što je navelo njegovu obitelj da ga hitno odvedu u bolnicu. "Brat je otišao do njegove kuće... i nazvao me da mi kaže da nešto nije u redu i da će ga staviti u krevet", prepričava Kavanagh.

"Kad sam stigla tamo, Niall je bio svjestan i sjedio, gestikulirao je, ali nije mogao govoriti", nastavila je. Na kraju smo ga stavili u automobil i sami smo ga odvezli u bolnicu Addenbrooke. Nije mogao hodati niti govoriti, a osoblje je mislilo da je nešto uzeo."

Nenadano se oporavio, ali nada je kratko trajala

Snimka u listopadu 2021. otkrila je leziju na njegovom mozgu. Kavanagh je rekla da su se liječnici bojali da neće preživjeti hitnu operaciju jer nikada nisu vidjeli nešto tako agresivno kao Niallov tumor mozga. Majka troje djece kaže da se vratila kući kako bi drugoj dvojici sinova rekla da se oproste od Nialla. "To nam je gotovo oduzelo svaku nadu", prisjeća se.

Nevjerojatno, Niall se oporavio i tri tjedna je mogao razgovarati, koristiti telefon i samostalno disati. Međutim, nije ponovno došao svijesti nakon postupka uklanjanja drenaže iz njegove glave. "Vraćen je u jedinicu intenzivne njege, a kada sam ga vidjela sljedeće jutro, nije reagirao kao prije", rekla je tužna majka. "On je postupno slabio nakon toga. Rečeno mi je da Niallov mozak otiče, i nisu mogli ništa učiniti da to zaustave", nastavila je. "U osnovi, umirao je."

Traži programe za ranije otkrivanje i prevenciju

Tinejdžer je preminuo 1. studenog 2021. godine. Potresena majka vjeruje da bi se Niallov život mogao spasiti da mu se nije prvotno postavila pogrešna dijagnoza. Pokrenula je peticiju kojom se traži financiranje vlade za proširenje istraživanja raka mozga. "Potpisala sam peticiju i potičem druge da to učine jer je zaista potrebna sredstva za istraživanje tumora mozga", rekla je Kavanagh.

Charlie Allsebrook, upravitelj za razvoj zajednice u organizaciji Brain Tumour Research, rekao je da je "ono što se dogodilo Niallu tragedija. Izgubiti nekoga tako mladog i tako brzo je razarajuće." Dodao je: "Predugo su vlasti tumore mozga otpisivale kao nešto što je 'prekomplicirano da bi nešto napravili", zaključuje.