Prema prognozi DHMZ-a danas će temperature doseći i 40 stupnjeva. Izdana su upozorenja za cijelu zemlju. Zbog ekstremnih vrućina savjetuje se ljudima da ostanu u kućama kad god je to moguće, ali i da drže zatvorene prozore i navučene zavjese kako bi spriječili vrućinu te da vježbaju samo u klimatiziranoj teretani gdje je to moguće.

Također postoji zabrinutost da bi toplinski val mogao rezultirati ozbiljnom dehidracijom i toplinskim udarom za neke ljude, što bi potencijalno moglo biti kobno. Najbolji način da se borite protiv tih stanja je da budete dobro hidrirani i što je više moguće rashlađeni, piše The Independent.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Koliko vode treba piti dnevno tijekom vrućina?

Parvinder Sagoo, vodeći farmaceut i zdravstveni savjetnik za Simply Meds Online, kaže da je važno da pijete više vode nego inače kada je vruće jer vaše tijelo gubi tekućinu većom brzinom.

"Vaše tijelo gubi tekućinu znojenjem, a voda je može nadomjestiti. Vjerojatnije je da ćete dehidrirati kada je vruće pa bi pijenje vode po vrućem i vlažnom vremenu trebalo pomoći u borbi protiv dehidracije. Voda također pomaže u snižavanju tjelesne temperature, rekao je Sagoo.

Liječnica opće prakse dr. Angela Rai dodaje da bi tijekom toplinskog vala trebali piti do tri litre vode dnevno.

Foto: Shutterstock

"Preporučuje se piti oko osam čaša vode dnevno, što je oko 1,5 - 2 litre dnevno. Međutim, po vrućem vremenu, a posebno ako vježbamo, naše potrebe za vodom će porasti. Za vrućeg dana trebamo popiti do tri litre dnevno, no važno je to rasporediti tijekom dana i ne piti prevelike količine odjednom", objasnila je Rai. Trudnice bi trebale piti 8 do 12 čaša vode svaki dan tijekom vrućina. Dehidracija može uzrokovati manjak hranjivih tvari koje su vitalne za zdravlje trudnice i bebe u razvoju.

"Pijte redovito negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju. Možete se samo osvježiti tako da u ustima rastopite kockicu, dvije leda. Dehidraciju od vrućina izbjegnite uzimanjem razrijeđenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih 1-2 sata, a djeca svakih 15-20 minuta po jednu do dvije žlice ili gutljaj vode. Nemojte čekati osjećaj žeđi da biste povećali unos tekućine, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osjećaj žeđi", preporuka je HZJZ-a.

Foto: Shutterstock

Koji su znakovi dehidracije?

Prema NHS-u, najčešći znakovi dehidracije uključuju:

Osjećaj žeđi

Mokraća tamnožuta i jakog mirisa

Osjećaj vrtoglavice ili ošamućenosti

Osjećaj umora

Suha usta, usne i oči

Kako bi se smanjio rizik od dehidracije, liječnici preporučuju redovito pijenje vode i kada osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma.

Foto: Shutterstock

Koji su znakovi toplinskog udara?

Toplinski udar treba tretirati kao hitan slučaj pa ako primijetite bilo kakve znakove, trebate nazvati hitnu pomoć.

Znakovi toplinskog udara uključuju:

Ubrzano disanje ili otežano disanje

Napadaj

Gubitak svijesti

Nereagiranje

Toplinski udar razlikuje se od toplinske iscrpljenosti, za koju NHS kaže da obično nije ozbiljna ako se možete ohladiti unutar pola sata.

Znakovi toplinske iscrpljenosti uključuju:

Glavobolja

Vrtoglavica

Gubitak apetita i osjećaj mučnine

Pretjerano znojenje i vlažna koža

Grčevi u rukama, nogama i trbuhu

Ubrzano disanje ili puls

Visoka temperatura od 38 stupnjeva ili više

Žeđ

