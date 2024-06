Kada je toplinski val zahvatio Hrvatsku prošli tjedan te su se temperature penjale iznad 35 Celzijeva stupnja, a noći su bile posebno neugodne za spavanje zbog vrućine, mnogi su palili svoje klima uređaje na 20 stupnjeva ili niže kako bi se rashladili te su ostavljali klimu upaljenu cijelu noć.

Međutim, srpska liječnica Biserka Obradović objasnila je zašto nije preporučljivo ostavljati uključenu klimu tijekom noći, unatoč nepodnošljivoj temperaturi tijekom noći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Koliko stupnjeva razlike treba biti?

Mnogi liječnici često upozoravaju da nije zdravo da temperatura u prostoriji bude znatno niža od vanjske, osobito ako se radi o osam stupnjeva razlike.

"Nije preporučljivo spavati s upaljenom klimom u spavaćoj sobi, ali je važno rashladiti prostorije prije spavanja. Možete koristiti klima uređaj koji se nalazi u drugoj prostoriji ili rashladiti spavaću sobu ako se u njoj nalazi klima uređaj, a zatim ga isključiti", objasnila je liječnica Biserka Obradović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klima uređaj ne bi trebao biti uključen cijelu noć u prostoriji u kojoj spavate, iako može raditi ako se nalazi u drugoj prostoriji.

"Ako imate klima uređaj u spavaćoj sobi, rashladite cijeli stan prije spavanja i zatim isključite uređaj. Ako slučajno zaspite, možete se probuditi s ukočenim mišićima, a oko 90 posto ljudi koji se suoče s tim simptomima, moraju potražiti medicinsku pomoć. Ovo pravilo vrijedi i za bebe i osobe s kroničnim bolestima. Također, važno je održavati čistoću klime", rekla je liječnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Kada klima uređaj treba biti upaljen?

Ono što mnogi zaboravljaju je redovno čišćenje klime. Ako klima nije očišćena, može izazvati probleme poput astme kod osjetljivih grupa kao što su astmatičari i djeca, a može negativno utjecati i na zdrave osobe.

"Važno je redovno čistiti klima uređaj jer može sadržavati bakterije koje mogu izazvati upalu pluća. Također, ne bismo smjeli držati veliku temperaturnu razliku. Razlika u temperaturi trebala bi biti samo nekoliko stupnjeva. Također, mnogi žele rashladiti prostor ispod 20 stupnjeva, ali to nije zdravo iz nekoliko razloga. To nije prirodna hladnoća, a strujanje zraka u spavaćoj sobi može utjecati na različite dijelove tijela. Klima stvara vrstu propuha, što je strujanje zraka na ograničenoj površini i često dovodi do upale mišića i ukočenosti zbog direktnog djelovanja klime na tijelo", rekla je liječnica Obradović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Važno je prostorije rano ujutro rashladiti kako bi prostor bio hladniji tijekom dana, dok tijekom ostatka dana temperatura u prostoriji ne bi trebalo biti niža od 22 stupnja. Također je važno da prije spavanja rashladite prostorije i isključite klima uređaj, piše Espreso.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve o toplinskoj kupoli: Što je uzrok i zašto mnogi ne vjeruju u klimatske promjene?