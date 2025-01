Liječnica otkrila bizarnu tajnu dugog života: 'Potrebno je ovo usporiti'

Liječnica naturopatije dr. Janine Bowring otkrila je bizarnu tajnu za koju kaže da može pomoći da živite dulje, a koja je prilično iznenađujuća.

Dr. Bowring je stručnjakinja iz Kanade koja iza sebe ima preko 25 godina iskustva i kliničkih istraživanja, a u jednom od svojih videa na Tik Toku otkrila je da bi manje udisaja zapravo mogla biti tajna duljeg života.

"Prosječna odrasla osoba udahne oko 15 do 20 puta u minuti, što je zapravo puno previše. Ako možete usporiti svoje disanje na otprilike pet do pet udisaja u minuti, to je sada povezano s dugovječnošću", rekla je dr. Bowring.

Liječnica je zatim počela uspoređivati ​​ljudska bića s drugim životinjama, poput dupina i kitova, koji manje udišu i žive "mnogo dulje" od ljudi. Rekla je da ti sisavci udahnu samo tri do pet puta u minuti, piše Daily Mail.

"Dok miš udahne 90 do 250 puta u minuti, a oni žive samo dvije do sedam godina. Stres, kao što znamo, kad smo pod stresom, dišemo brže, a znamo da je stres definitivno povezan s kraćim životom, stoga je moj savjet da svjesno dišete, usporavajući dah", objasnila je dr. Bowring.

Manje kisika smanjuje oštećenje stanica?

"Ovo je jedan od razloga zašto meditacija i joga mogu biti stvarno moćne i pomoći vam da živite dulje", zaključila je liječnica.

Prema Earth.com, studija koju su prošle godine proveli na miševima istraživači iz Opće bolnice Massachusetts pokazala je da su miševi držani u područjima s nižim razinama kisika živjeli dulje. Izvijestili su da su miševi koji su bili izloženi razinama kisika od 11 posto živjeli "50 posto dulje" u usporedbi s onima koji su držani na razinama kisika od 21 posto.

"Teorija je da manje kisika smanjuje oštećenje stanica i potiče stanice da učinkovitije očiste i recikliraju oštećene komponente, čime se usporava proces starenja", istaknuto je.

Međutim, studija nije provedena na ljudima, pa nije jasno kako bi djelovala na nas. "Prerano je spekulirati o implikacijama ovih otkrića na ljude", rekao je pulmolog dr. Roger Roberts, glavni istraživač studije.

"Ali postoji nekoliko zanimljivih naznaka iz epidemioloških istraživanja da bi život na velikoj nadmorskoj visini gdje je niža koncentracija kisika mogao povećati srednji životni vijek i smanjiti teret bolesti povezanih sa starenjem", dodao je.

